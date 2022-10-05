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В Алматинской области задержали группу квартирных воров

04.10.2022, 18:52 14661
КОНАЕВ. 4 ОКТЯБРЯ - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии сотрудники ОКП УП Карасайского района совместно с УКП ДП задержали группу квартирных воров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Задержанные признались в совершенных преступлений, сообщает Polisia.kz. 
 
Полицейские проверяют их причастность к другим аналогичным преступлениям. Всего жертвами злоумышленников стали хозяева более 10 домов. Сумма ущерба составила порядка 2 млн тенге.
 
Отметим, что задержанные ранее неоднократно были судимы.
 
В отношении подозреваемых в ЕРДР УП Карасайского района зарегистрировано уголовное дело по статье 188, часть 3, УК РК. Проводятся необходимые следственные действия.
 
 

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В Актобе санитар, истязавший детей-инвалидов, отделался ограничением свободы

05.10.2022, 10:10 2096
В Актобе санитар, истязавший детей-инвалидов, отделался ограничением свободы
Фото: pexels
АКТОБЕ. 5 ОКТЯБРЯ - Суд признал медработника виновным в истязании детей-инвалидов и назначил ему 4,5 года ограничения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Актобе еще один санитар, систематически избивавший детей-инвалидов, отделался ограничением свободы. До этого три его коллеги, также осужденные за издевательства над особенными подопечными специнтерната, получили аналогичное наказание. Хотя у следствия были неопровержимые доказательства того, как медработники относились к тяжелобольным воспитанникам", - сообщает телеканал КТК.

 
Суд признал виновным четвертого медработника.
 
Учитывая раскаяние подсудимого, а также наличие у него малолетних детей, сдом назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года и шесть месяцев.
 
По информации телеканала, видео, которое шокировало страну и стало главной уликой, обнародовала директор дома ребенка "Yміт", куда в начале года разместили воспитанников специнтерната. Хотя, как утверждают прокуроры, такое соседство было недопустимо. Для взрослых детей-инвалидов, по словам работников надзорного органа, должны выделяться отдельные типовые здания.
 

В Алматы пресечена контрабанда наркотиков в особо крупном размере из США

05.10.2022, 09:07 3576
В Алматы пресечена контрабанда наркотиков в особо крупном размере из США
Фото: polisia.kz
АЛМАТЫ. 5 ОКТЯБРЯ - Департаментом АФМ по городу Алматы при координации Авиационной транспортной прокуратуры города пресечена контрабанда наркотических средств в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

2 октября текущего года в городе Алматы при проведении оперативно-розыскных мероприятий с помощью служебно-розыскной собаки после получения почтовых отправлений из США были задержаны жители города Алматы, у которых обнаружены и изъяты наркотические вещества - марихуана общим весом 648,98 грамма, а также гашиш общим весом 675,65 грамма", - сообщили в АФМ.

 
Отмечается, что указанные лица планировали сбыть наркотики на территории Казахстана через мессенджер Telegram, в ходе обыска найдены электронные весы и другие необходимые средства для расфасовки.
 
В настоящее время проводится расследование, подозреваемый водворен в ИВС.
 
Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК в интересах следствия не разглашается.
 

В Актобе задержали закладчика с 804 граммами мефедрона

04.10.2022, 20:33 12116
Фото: пресс-служба МВД РК
АКТОБЕ. 4 ОКТЯБРЯ - Во дворе одного из домов Актобе задержан 31-летний местный житель, который занимался закладкой синтетических наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Он выдал полицейским 87 полиэтиленовых зип-пакетов с порошкообразным веществом, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
Проведен также обыск по месту жительства задержанного, а также при проведении проверки и уточнения показаний с участием задержанного в Актобе в разных частях города были обнаружены и изъяты 25 закладок с синтетическими наркотиками.
 
Как показала экспертиза, изъятое вещество является мефедроном, общий вес изъятых наркотиков составил более 804 граммов.
 
Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
 

В Туркестанской области задержаны подозреваемые в нападении на представителя прокуратуры

04.10.2022, 20:10 12551
ТУРКЕСТАН. 4 ОКТЯБРЯ - Задержаны и водворены в изолятор временного содержания подозреваемые в применении насилия в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Все трое - жители Толебийского района Туркестанской области, сообщает Polisia.kz.
 
Напомним, на представителя надзорного органа было совершено нападение. Он прибыл в село Коксайек для разъяснения законодательства о порядке проведения мирных собраний жителям, которые выступили с недовольством в отношении сотрудников полиции, преследовавших пытавшийся скрыться ВАЗ-2103 их односельчанина, водитель которого не подчинился законным требованиям остановиться.
 
Вместо остановки водитель, опасно управляющий автотранспортом и создающий угрозу другим участникам дорожного движения, прибавил скорость и попытался скрыться. После чего водитель не справился с управлением и допустил столкновение с другими автомашинами.
 
В результате ДТП водитель ВАЗ-2103 скончался на месте, его пассажирку и водителя автомобиля Audi 100 с различными телесными травмами госпитализировали в больницу.
 
В настоящее время проводится досудебное расследование по части 3 статьи 380 УК РК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 4 тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
 
Подозреваемые водворены в ИВС.
 
Касательно ДТП факт зарегистрирован по части 3 статьи 345 УК РК, проводятся соответствующие экспертизы. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям всех участников происшествия.
 

Директор Костанайского филиала "Қазтеміртранс" осужден за коррупцию

04.10.2022, 17:40 16871
КОСТАНАЙ. 4 ОКТЯБРЯ - Суд № 2 Костаная вынес обвинительный приговор в отношении директора Костанайского филиала АО "Қазтеміртранс" Б. Усабекова и директора ТОО "Вадиса М" С. Таирова, передает KAZALHSTAN TODAY.
 

Вышеуказанные лица обвинялись в получении и даче взятки за беспрепятственную и ускоренную поставку грузовых вагонов", - сообщает Агентство по противодействию коррупции.

 
Приговором суда Усабекову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. Таирову назначен штраф в размере двадцатикратной суммы взятки, что составляет 24 млн тенге. Осужденные также пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
 
Приговор не вступил в законную силу.
 

Пристававшего к гражданам России блогера осудили в Павлодаре

04.10.2022, 15:00 20066
Пристававшего к гражданам России блогера осудили в Павлодаре
Фото: кадр из видео
ПАВЛОДАР. 4 ОКТЯБРЯ - В городском специализированном административном суде осудили павлодарского блогера, пристававшего к гражданам России с провокационными вопросами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Павлодарца признали виновным в правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 434 КРКоАП, и наложили взыскание в виде административного ареста на пять суток", - сообщили в пресс-службе суда.

 
По данным Pavlodarnews.kz, 27 сентября около 13.00 возле ресторана на улице Академика Сатпаева горожанин приставал к приглашенным на обед гостям из России. Он задавал им провокационные вопросы политического характера и высказывал негативную оценку в их адрес. Создал конфликтную ситуацию с инициатором мероприятия, вел видеосъемку и трансляцию на канале YouTube. Тем самым совершил мелкое хулиганство.
 
На судебном заседании павлодарец вину в правонарушении не признал.
 
Он пояснил: узнал через социальные сети, что в ресторане будут давать обед гражданам РФ, уехавшим от мобилизации, и, как блогер, решил взять у них интервью. Доводы обвиняемого суд посчитал несостоятельными, поскольку они опровергаются материалами дела. Отмечается, что на постановление может быть подана жалоба в течение десяти суток.

По информации МВД, в Казахстан за 9 месяцев из России прибыло 1 млн 700 тысяч граждан России. В 2018-2019 годы прибывало около 3 млн граждан РФ.
 

В Астане предпринимателя осудили за выписку фиктивных счетов-фактур

04.10.2022, 14:15 20556
АСТАНА. 4 ОКТЯБРЯ - Районным судом № 2 Сарыаркинского района города Астаны вынесен обвинительный приговор в отношении предпринимателя по факту выписки фиктивных счетов-фактур, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе суда, подсудимый в период 2020 и I квартала 2022 года организовал выписку счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров от имени 10 подконтрольных ему предприятий, причинив при этом государству особо крупный ущерб на сумму 1 млрд 217 млн тенге, которые не были уплачены предприятиями-контрагентами в виде налогов.
 

И. как организатор преступления приобретал и регистрировал предприятия, через которые выписывал фиктивные счета-фактуры, подыскивал контрагентов, нуждающихся в таких услугах, обговаривал с ними условия сделок и в последующем обналичивал денежные средства", - отметили в суде.

 
Подсудимый вину признал полностью. Кроме того, его вина доказана показаниями свидетелей, результатами НСД, заключением судебно-экономической экспертизы, заключениями специалистов ДГД и другими материалами дела.
 
Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с запретом занимать руководящие должности в коммерческих организациях, в том числе должности, связанные с выпиской счетов-фактур, сроком на 6 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.
 

Конфискация имущества к нему не применялась, так как в ходе досудебного расследования наличие у осужденного имущества, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, не установлено. Гражданский иск по делу заявлен не был. Приговор не вступил в законную силу", - добавили в пресс-службе.


Ранее сообщалось, что преступная группа в Акмолинской области обманула государство на более чем 184 миллиона тенге.
 

В Байконуре казахстанец ранил российского полицейского

04.10.2022, 11:32 21746
БАЙКОНУР. 4 ОКТЯБРЯ - В Байконуре казахстанец в состоянии алкогольного опьянения ранил российского полицейского, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Прокуратурой комплекса в правоохранительные органы Республики Казахстан направлено уголовное дело в отношении местного жителя, совершившего предусмотренное частью 2 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации преступление (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, при исполнении им своих должностных обязанностей)", - информирует пресс-служба прокуратуры комплекса.

 
В ходе расследования установлено, что в августе злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил добраться от места досуга до своего дома. Он сел за руль легкового автомобиля и начал движение по дорогам города, превышая скоростной режим.
 

В процессе этого в целях выяснения обстоятельств совершения административных правонарушений сотрудниками полиции приняты меры по остановке данного транспортного средства. Вместе с тем злоумышленник, осознавая, что его преследует автомобильный экипаж ОГИБДД УМВД России на комплексе "Байконур", предпринял попытку скрыться", - сообщили в пресс-службе.

 
Остановившись во дворе своего дома, он попытался забежать в свою квартиру, но был задержан сотрудниками полиции.
 

Понимая, что находится в общественном месте, несмотря на законные действия сотрудников полиции, которыми пресекались совершение злоумышленником административных правонарушений, стал оказывать им активное сопротивление, в результате причинил одному из стражей порядка телесное повреждение в виде рваной раны руки, которое квалифицируется как вред здоровью средней тяжести", - заявили в прокуратура комплекса.

 
Отмечается, что вину в предъявленном обвинении он признал, в содеянном раскаялся и доказательства своей причастности к преступлению не оспаривает.
 

В связи с тем что привлекаемое к уголовной ответственности лицо является гражданином Республики Казахстан, уголовное дело прокурором комплекса направлено в казахстанские правоохранительные органы для осуществления дальнейшего уголовного преследования. Уголовным законодательством Республики Казахстан максимальное наказание за применение опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти предусмотрено в виде десяти лет лишения свободы", - добавили в пресс-службе.

 

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