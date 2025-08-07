06.08.2025, 11:19 48916
В Алматинской области задержали подозреваемых в организации канала незаконной миграции
Фото: скиншот из видео МВД РК
Алматы. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В результате спецоперации сотрудники департамента криминальной полиции МВД совместно с департаментом полиции Алматинской области пресекли деятельность преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции в Казахстан, сообщает Polisia.kz.
Организаторами канала выступили иностранцы. Установлено, что злоумышленники занимались незаконной организацией въезда, транзита и легализации иностранных граждан на территории Республики Казахстан. За свои "услуги" участники группировки получали от 150 до 700 тысяч тенге с каждого мигранта", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что у задержанных изъяты десятки иностранных паспортов, медицинские страховки, фальшивые документы, а также наркотические вещества и религиозная литература.
Все участники преступной группы задержаны и водворены в ИВС. По данному факту возбуждено шесть уголовных дел за организацию незаконной миграции, мошенничество и незаконное хранение наркотических средств. Проводится досудебное расследование, устанавливаются все причастные лица и возможные эпизоды противоправной деятельности", - уточнили в полиции.
07.08.2025, 13:53 11556
Занимавшуюся изготовлением и распространением порнографии ОПГ задержали в Восточном Казахстане
Под видом модельного агентства более чем в 10 городах страны функционировали так называемые вебкам-студии
Усть-Каменогорск. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области проведена масштабная операция по пресечению деятельности преступной группы, занимающейся записью и распространением порнографии через интернет на территории Казахстана.
По информации Polisia.kz, под прикрытием модельного агентства более чем в 10 городах страны, в том числе в Усть-Каменогорске, функционировали так называемые вебкам-студии, в которых проводились онлайн-трансляции интимного характера. К участию привлекались молодые девушки в возрасте от 18 до 25 лет, которым обещали "легкий и высокий" доход - до 2 млн тенге в месяц.
Таким образом, организаторы незаконного бизнеса получили доход в размере свыше 1 млрд тенге.
В ходе обысков изъяты более 120 единиц компьютерной техники, веб-камеры, осветительное оборудование, а также иные предметы, использовавшиеся для ведения трансляций.
По делу задержано и арестовано 14 участников организованной группы, в том числе один из основных организаторов противоправного бизнеса.
Уголовное дело находится на завершающей стадии досудебного расследования.
07.08.2025, 11:37 16571
В Актюбинской области ОПГ осуществляла незаконную постановку на учет грузовиков
Фото: скриншот из видео АФМ
Актобе. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Актюбинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную постановку на учет грузового автотранспорта с использованием поддельных документов, сообщили в пресс-службе АФМ.
Участники организованной группы, используя фиктивные договоры купли-продажи, поддельные акты осмотра транспортных средств, а также внося недостоверные сведения в информационную систему "Автопоиск", осуществили первичную регистрацию 77 грузовых автомобилей (седельные тягачи). Регистрация проводилась на территории Актобе, Атырау и Западно-Казахстанской области с намеренным обходом установленных налоговым законодательством процедур", - проинформировали в АФМ.
Общий ущерб государству в виде неуплаченных сборов за первичную регистрацию превысил 740 млн тенге.
Судом в отношении организаторов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
06.08.2025, 17:30 40246
В Улытауской области особо крупную партию "синтетики" изъяли у местной жительницы
Фото: Depositphotos
Семей. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Улытауской области особо крупную партию синтетических наркотиков изъяли у 32-летней жительницы города Сатпаева, сообщает Polisia.kz.
При задержании и обыске у подозреваемой изъяты три свертка с порошкообразным веществом и веществом растительного происхождения, спрятанные в коробке от кондиционера. Дополнительно в ходе обыска по месту ее проживания оперативники обнаружили еще пять свертков с аналогичным веществом, пять электронных весов, упаковочные материалы и изоленту, что указывает на подготовку к сбыту наркотиков. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является синтетическим наркотиком общим весом более 700 граммов - такая масса классифицируется как особо крупная партия", - заявили в полиции.
Подчеркивается, что по данному факту начато досудебное расследование.
В отношении подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Напомним, в Казахстане за полгода выявили четыре тысячи наркоправонарушений.
06.08.2025, 11:52 47886
КНБ изъял 45 единиц огнестрельного оружия и 20 килограммов промышленной взрывчатки
Фото: КНБ
Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В июле 2025 года при координации прокуратуры Комитетом национальной безопасности во взаимодействии с МВД проведен ряд оперативных мероприятий по борьбе с незаконным оборотом оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов в Алматы, Алматинской, Актюбинской, Жамбылской, Павлодарской, Атырауской, Мангистауской и Улытауской областях, сообщили в пресс-службе КНБ.
Изъято 45 единиц огнестрельного оружия, из них шесть автоматов Калашникова, 18 пистолетов разных модификаций, 14 охотничьих ружей, семь обрезов, а также шесть гранат, две тротиловые шашки и более 400 единиц боеприпасов", - уточнили в КНБ.
Кроме того, по данным комитета, в Акмолинской области пресечен канал хищения промышленной взрывчатки на одном из предприятий региона. Изъято 20 кг взрывчатого вещества.
Иная информация разглашению не подлежит.
06.08.2025, 10:58 49841
Ущерб более 52 млн тенге: в Карагандинской области окончено расследование по факту создания финпирамиды
Фото: финпирамида
Караганда. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Карагандинской области окончено досудебное расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group, сообщили в пресс-службе АФМ.
Финансовая схема, действовавшая под видом зарубежной инвестиционной компании, предлагала гражданам вложения в якобы высокодоходные проекты. Среди них - выращивание и реализация медицинского каннабиса, а также иные "инновационные" направления. Для создания иллюзии прозрачности и легитимности разработан сайт с функцией личных кабинетов. Пользователи могли пополнять счета внутренними токенами SWP и SWCT в обмен на фиатные деньги. Однако средства вкладчиков присваивались подозреваемыми и использовались в личных целях", - проинформировали в АФМ.
Сумма причиненного ущерба превысила 52 млн тенге.
С санкции суда наложен арест на недвижимое имущество подозреваемых в Астане и Темиртау общей стоимостью 76 млн тенге.
В отношении подозреваемых избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направлено в суд.
05.08.2025, 19:18 62896
Жительница Балхаша обвинила сотрудника АО "Казахмыс" в избиении ее сына Дополнено
Фото: pixabay.com
Балхаш. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Балхаша заявила, что ее сына жестоко избил и пытал сотрудник АО "Казахмыс". По словам женщины, ребенку ломали пальцы, били по голове.
В пресс-службе департамента полиции Карагандинской области сообщили, что по факту причинения телесных повреждений несовершеннолетнему в Балхаше проводится досудебное расследование. Подозреваемый задержан и доставлен в подразделение полиции.
Расследование находится на особом контроле руководства департамента полиции. В рамках уголовного производства проводится весь необходимый комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление полной и объективной картины произошедшего. Проверяются все возможные версии и доводы сторон", - говорится в сообщении ведомства.
Дополнено. 06.08.2025. 09.15.
Вместе с тем, по заявлению подозреваемого о возможной попытке совершения в отношении его малолетней дочери противоправных сексуальных действий со стороны потерпевшего несовершеннолетнего проводится весь необходимый комплекс следственных и процессуальных мероприятий, направленных на установление полной и объективной картины произошедшего", - проинформировали в департаменте полиции Карагандинской области.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
04.08.2025, 19:54 81396
На 22% выросло количество интернет-мошенничеств в 2025 году
Фото: Polisia.kz
Астана. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Интернет-мошенничество в последние годы стало не только глобальной проблемой, но и серьезной угрозой для национальной безопасности. В Генеральной прокуратуре состоялось межведомственное совещание по вопросам противодействия кибермошенничествам, сообщает пресс-служба ГП РК.
В 2025 году зарегистрировано свыше 14 тыс. интернет-мошенничеств, что на 22% больше аналогичного периода 2024 года. Ущерб превысил 6 млрд тенге, из них возмещено потерпевшим 26%.
Привлечены к уголовной ответственности 217 дропперов. Разоблачена 61 кибергруппа, заблокированы подозрительные транзакции на сумму свыше 2,9 млрд тенге.
Продолжается активная работа по защите прав потерпевших - посредством приостановления оплаты мошеннического кредита и взыскания неосновательного обогащения с дропперов.
По результатам совещания проанализированы причины сложившейся ситуации, выработаны конкретные меры и определены органы, ответственные за их реализацию.
В Генпрокуратуре напомнили, что с сентября вводится в действие статья 232-1 Уголовного кодекса, предусматривающая уголовную ответственность дропперов за незаконную передачу своих платежных инструментов третьим лицам за материальное вознаграждение. За это преступление предусмотрены не только финансовые ограничения, но и лишение свободы до 7 лет.
Читаемое
