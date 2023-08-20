В Алматы арестован избивший блогера Асель Аскар
Постановление суда не вступило в законную силу
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Алматы. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы арестован избивший в фитнес-клубе казахстанского блогера Асель Аскар, сообщает пресс-служба Алматинского городского суда.
Постановлением суда М. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 КоаП (Мелкое хулиганство), и на него наложено административное взыскание в виде административного ареста на срок 15 суток", - проинформировали в пресс-службе.
Судом установлено, что в августе текущего года в фитнес-клубе города он устроил скандал, выражался нецензурной бранью, проявляя неуважение к присутствующей клиентке, нарушал общественный порядок и спокойствие граждан.
В судебном заседании М. подтвердил факты, изложенные в материалах дела, и частично раскаялся в содеянном", - отметили в суде.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Ранее на своей странице в Сети Асель Аскар сообщила об избиении в фитнес-клубе.
Стоит отметить, что в Казахстане также участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?".
Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс. В соцсетях люди требуют наказать зачинщиков.
В начале июля в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено нападение на мужчину с ребенком на руках в одном из торговых центров столицы. Стало известно, что напавший на мужчину с ребенком - профессиональный казахстанский боксер.
По данному факту было начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).
Как сообщалось ранее, в Казахстане стало больше преступлений в отношении детей. За январь-май текущего года было зарегистрировано 1080 правонарушений в отношении несовершеннолетних, на 7,6% больше, чем годом ранее. Широкий общественный резонанс вызвало видео, на котором гражданин Турции пнул маленькую девочку в ТРЦ в Алматинской области.