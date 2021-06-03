В Алматы осудили киберворов, похитивших 2 млрд тенге

АЛМАТЫ. 2 ИЮНЯ - Бостандыкский районный суд №2 Алматы приговорил к 8 годам лишения свободы двух участников транснациональной киберпреступной организации "Карбанак/Кобольт", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В период с 2016 по 2017 годы отдельные лица путем взлома информационных систем похитили свыше 2 млрд тенге у двух казахстанских банков и покушались на хищение еще 8 млрд тенге", - сообщили в прокуратуре Алматы.

Преступники открыли 250 платежных карт, на которые с использованием вредоносной программы зачисляли денежные средства банков.

Остальные члены этой преступной организации установлены и находятся в международном розыске", - сообщили в прокуратуре Алматы.

В ведомстве напомнили, что Карбанак/Кобольт – это транснациональная преступная организация, занимавшаяся атаками банков во всем мире, на счету которой ограбления более 100 банков в 40 странах мира, ущерб от их деятельности составляет около $1 млрд.

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