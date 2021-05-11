В Алматы осудили мошенницу, оформлявшую на граждан онлайн-кредиты

АЛМАТЫ. 10 МАЯ - В Алматы на 4,5 года лишения свободы осуждена мошенница, оформлявшая на граждан онлайн-кредиты, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как проинформировали в следственном управлении департамента полиции города Алматы, в УП Медеуского района обратилось более 90 граждан РК по факту мошенничества, совершенного гражданкой 1987 года рождения.

Установлено, что указанное лицо путем обмана и злоупотребления доверием получало личные данные потерпевших, а затем оформляла на их имена в микрокредитных организациях онлайн-займы. Предварительным следствием вина подозреваемой полностью доказана. Досудебное расследование по делу окончено. Приговором суда Нуркенова А.Б. признана виновной и осуждена к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы", - сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы подполковник полиции Рустам Абдрахманов.

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