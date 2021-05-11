Система Orphus

В Алматы осудили мошенницу, оформлявшую на граждан онлайн-кредиты

10.05.2021 9640
АЛМАТЫ. 10 МАЯ - В Алматы на 4,5 года лишения свободы осуждена мошенница, оформлявшая на граждан онлайн-кредиты, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как проинформировали в следственном управлении департамента полиции города Алматы, в УП Медеуского района обратилось более 90 граждан РК по факту мошенничества, совершенного гражданкой 1987 года рождения.
 

Установлено, что указанное лицо путем обмана и злоупотребления доверием получало личные данные потерпевших, а затем оформляла на их имена в микрокредитных организациях онлайн-займы. Предварительным следствием вина подозреваемой полностью доказана. Досудебное расследование по делу окончено. Приговором суда Нуркенова А.Б. признана виновной и осуждена к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы", - сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы подполковник полиции Рустам Абдрахманов. 

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая