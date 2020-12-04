В Алматы пресечено вооруженное нападение на ломбард

Алматы. 2 декабря. Kazakhstan Today - В Алматы на месте преступления задержаны жители Жамбылской области, совершившие вооруженное ограбление ломбарда, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы департамента полиции Алматы, во время нахождения на административном участке сотрудники полиции услышали женский крик, доносившийся из помещения ломбарда.

В это время из помещения ломбарда выбежали двое вооруженных пистолетом и ножом мужчин, который, завидев сотрудников полиции, попытались скрыться", - сообщил начальник управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов.





Подозреваемые были задержаны.

Я смотрю, они вышли. Я за ними… Смотрю, двое полицейских их задержали, дерутся. Эти отбивались. А дрались очень сильно. Как я благодарна полицейским, что они именно в этом момент появились", - рассказала работник ломбарда Эльмира Усенбаева.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 192 УК РК (Разбой). Задержанные арестованы.

Оба подозреваемых - жители Жамбылской области и, как стало известно, в Алматы прибыли на днях с целью преступного заработка", - уточнили в полиции.

Один из задержанных, 2000 года рождения, ранее уже был судим за ограбление. Другой соучастник, 2001 года рождения, привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью человека.

На месте преступления следственно-оперативная группа изъяла пистолет "Байкал", кухонный нож, перчатки, черные маски, лоток с золотыми изделиями в количестве 24 штук разных наименований и др. В рамках уголовного дела назначены соответствующие экспертизы. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания", - добавил Аханов.

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