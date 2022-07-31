АЛМАТЫ. 30 ИЮЛЯ - В Алматы пресечены 7 фактов торговли людьми, сообщил заместитель начальника управления криминальной полиции города Руслан Смагулов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Только с начала этого года сотрудниками нашего подразделения выявлено семь уголовных правонарушений, связанных с трафиком людей. В частности, пять фактов - организация и содержание притонов для занятия проституцией, один случай вовлечения несовершеннолетней в проституцию и одна попытка продать новорожденного ребенка. По указанным эпизодам в настоящее время проводится досудебное расследование. Виновные непременно ответят за содеянное строго по закону", - цитирует Polisia.kz Руслана Смагулова.
Он также подчеркнул важную роль общественности и НПО в противодействии торговле людьми.
Жертвой торговли людьми может стать любой человек. Как показывает практика, не защищены даже несовершеннолетние подростки и грудные младенцы", - добавил Руслан Смагулов.
Ранее сообщалось, что ежегодно регистрируются около 100 досудебных расследований по фактам торговли людьми.