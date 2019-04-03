Алматы. 2 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы задержали грабителя, напавшего с ножом на пенсионерку. Преступление произошло в новостройках в Алатауском районе города, передает Kazakhstan Today.

В полицию обратилась пожилая женщина, которая по прибытии следственно-оперативной группы рассказала, что неизвестный мужчина в камуфляжной одежде обманным путем проник в ее дом. Спустя минуты злоумышленник набросился на пожилую женщину и жестоко избил ее, требуя при этом отдать ему все ценности. Бабушка пыталась объяснить, что денег у нее нет, однако разъяренный налетчик становился агрессивнее. Изверг нанес хозяйке дома резаные раны, и на голове у пожилой женщины остались следы от порезов. В конечном итоге преступной добычей нападавшего стали 1300 тенге и золотые сережки. Материальный ущерб пенсионерки составил 16 300 тенге", - сообщил начальник управления криминальной полиции департамента полиции Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

Он отметил, что для раскрытия преступления была создана специальная следственно-оперативная группа и что "личность подозреваемого была установлена почти сразу".

В первую очередь мы распространили ориентировку на нападавшего, с уточнением его примет. В результате комплекса оперативных и спецмероприятий подозреваемый П., 1982 года рождения, задержан. Ранее он был судим за имущественные преступления. Вину свою задержанный признает. Досудебное расследование проводится по статье 192 УК РК", - уточнил подполковник Искаков.

Полицейский привал горожан не оставлять пожилых людей без присмотра родственников или соседей.

В случае опасности они просто не смогут защитить себя и дать отпор преступнику. А последние, как правило, на это и рассчитывают", - цитирует подполковника пресс-служба департамента полиции Алматы.

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