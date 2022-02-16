Система Orphus

В Алматы задержали причастных к январским беспорядкам лидеров ОПГ "Казахстанские"

15.02.2022, 18:28 38171
В Алматы задержали причастных к январским беспорядкам лидеров ОПГ "Казахстанские"
Фото: КНБ РК
АЛМАТЫ. 15 ФЕВРАЛЯ - В Алматы в результате крупномасштабной совместной операции комитета национальной безопасности и Министерства внутренних дел задержаны лидеры преступной группировки "Казахстанские", состоящей из числа бывших спортсменов и ранее судимых лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Задержанные 6 членов группировки причастны к многочисленным общеуголовным преступлениям на территории Алматинского региона - вымогательство, разбой, самоуправство, хулиганство, криминальное покровительство предпринимателям, скотокрадство", - сообщает пресс-служба КНБ РК. 

 
В ходе задержаний и обысков по местам жительства подозреваемых изъято 4 единицы огнестрельного оружия, 177 боеприпасов, 7 гранат, спецсредства, а также предметы, подтверждающие участие в мародерстве в январе этого года в Алматы. 
 

Задержанные водворены в СИ-8 ДУИС и СИЗО ДКНБ Алматы. Возбуждены уголовные дела по статье 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств)" - сообщили в комитете.

 
В ведомстве подчеркнули, что члены группировки выдали схроны с оружием, принадлежащие участникам ОПГ.
 

В Енбекшиказахском районе Алматинской области обнаружены два "схрона", из которых изъято 44 единицы огнестрельного и 3 единицы холодного оружия, а также 20 боеприпасов", - рассказали в ведомстве. 

 
Проводятся мероприятия по идентификации изъятого вооружения, а также его использования в январских событиях.
 
Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
 

новости по теме

АФМ расследует дело о контрабанде растительного масла в Афганистан

16.02.2022, 15:38 4631
ТУРКЕСТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Департамент агентства по финансовому мониторингу Туркестанской области расследует уголовное дело, касающееся контрабанды растительного масла из Казахстана в Афганистан на сумму 97 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Дело расследуется по статье 234 (Экономическая контрабанда), сообщили в пресс-службе АФМ РК. 
 
Контрабанду обнаружили на таможенном посту "Капланбек" Сарыагашского района при досмотре 9 автотранспортных средств с товаром, направлявшихся из Республики Казахстан в Республику Афганистан. 
 

Стоимость контрабандного товара составила более 97 млн. тенге", - сообщили в агентстве. 

 
Иная информация разглашению не подлежит.




 

Очередного подозреваемого в мародерстве задержали в Алматинской области

16.02.2022, 12:45 9656
Очередного подозреваемого в мародерстве задержали в Алматинской области
Фото: Polisia.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 16 ФЕВРАЛЯ - В Алматинской области у 27-летнего подозреваемого изъяли сотовые телефоны и планшеты, похищенные в ходе январских беспорядков из торгового центра "Молл Апорт", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Подозреваемый в разграблении магазина задержан в Карасайском районе. По его месту жительства обнаружены 12 дорогостоящих телефонов и четыре планшета. Причиненный материальный ущерб составил около 2 млн тенге, пишет Polisia.kz
 

По выявлению мародеров организована масштабная работа. Изучаются видеозаписи, опрашиваются очевидцы, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Только по нашему району уже задержаны 20 мародеров, подозреваемые в разграблении магазинов. У задержанных изъято свыше 200 единиц различной бытовой и компьютерной техники. Среди них телевизоры, микроволновые печи, сотовые телефоны, планшеты", - сообщил заместитель начальника Карасайской районной полиции Серик Турпанбаев.

 
При проверке по специальной базе данных выяснилось, что задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и кражи.

 

В Атырауской области похитили бюджетные средства, выделенные на строительство соцобъектов

16.02.2022, 12:23 12041
АТЫРАУ. 16 ФЕВРАЛЯ - В Атырауской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ "Управление строительства Атырауской области" и руководителя ТОО "Техника-Рем строй" по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу РК, похищенные средства были выделены на строительство социальных объектов: школы, двух семейных врачебных амбулаторий, физкультурно-оздоровительного комплекса.
 
В отношении руководителя ТОО избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
 

В рамках данного уголовного дела в порядке статьи 128 УПК задержан и водворен в ИВС Атырау бывший заместитель руководителя управления строительства Атырауской области (ныне заместитель руководителя Управления здравоохранения Атырауской области). Расследование продолжается", - говорится в сообщении ведомства. 

 

Таксиста и его пассажира судят за изнасилование девушки в Уральске

16.02.2022, 10:04 13416
Таксиста и его пассажира судят за изнасилование девушки в Уральске
Фото: Depositphotos
УРАЛЬСК. 16 ФЕВРАЛЯ - В Уральске начался суд над водителем такси и его пассажиром, которые подозреваются в изнасиловании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Подозреваемые 26 и 28 лет на скамье подсудимых. Судебный процесс начался, но проходит в закрытом режиме, пишет издание "Мой город".
 

В Уральский городской суд поступило уголовное дело в отношении Паритова и Кажымуратова по части 2 статьи 120 УК РК "Изнасилование", - пояснили в пресс-службе облсуда.

 
Согласно уголовному кодексу, подсудимым грозит лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет. 
 
Напомним, 8 августа 2021 года в полицию обратилась 26-летняя женщина с заявлением об изнасиловании. По словам потерпевшей, она заказала такси "Индрайвер", на заказ приехали двое мужчин. Ничего не подозревая, она села в машину. По пути водитель изменил маршрут и выехал за город, где он и его приятель, применяя насилие, совершили с ней половой акт. При этом душили и угрожали, сообщает портал.
 

Мародеры рассказали, как грабили оружейный магазин "Камерад" в Алматы

15.02.2022, 21:08 35201
Мародеры рассказали, как грабили оружейный магазин "Камерад" в Алматы
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 15 ФЕВРАЛЯ - Полицейские задержали троих участников ограбления оружейного магазина "Камерад". У них изъято пять гладкоствольных ружей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Двое подозреваемых из Алматинской области. Еще один ранее судимый за грабеж житель Жамбылской области, сообщает Polisia.kz
 
Им по 22-24 года. Стабильной работы в Алматы не имеют, перебиваются случайными заработками.
 
Двоих подозреваемых задержали во время спецоперации на территории Карасайского района, Алматинской области, еще одного у торгового дома по проспекту Достык, в Алматы. Они взяты под стражу. 
 

Личности задержанных проверяем на причастность к другим противоправным действиям, в том числе имевших место в период январских массовых беспорядков", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматы Берик Абильбеков. 

 
Все трое задержанных утверждают, что оружейный магазин грабили по команде неизвестных им людей. 
 

Ко мне в машину сел незнакомец и приказал ехать на Шаляпина и Саина. Я поехал. После ограбления этот человек исчез. Не знаю, кто он, куда ушел", - заявил подозреваемый. 

 

Нас было много. Украденное оружие я спрятал", - сообщил второй подозреваемый. 

 
 

Насильника собственной дочери лишили свободы на 15 лет в Атырау

15.02.2022, 15:54 40646
Насильника собственной дочери лишили свободы на 15 лет в Атырау
Фото: Depositphotos
АТЫРАУ. 15 ФЕВРАЛЯ - В специализированном межрайонном уголовном суде Атырау вынесли приговор в отношении извращенца, который обвинялся в том, что в течение года развращал родную дочь. Также он незаконно хранил дома боеприпасы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Вина подсудимого была полностью доказана показаниями свидетелей, потерпевшей, результатами экспертиз и видеозаписями", - сообщает "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу областного суда.

 
Приговором суда насильник признан виновным в совершении преступлений по статьям 124 УК РК " Развращение малолетних" и 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ". 
 
Его приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также ему пожизненно запрещено занимать педагогические должности и работать с несовершеннолетними.
 
Приговор суда вступил в законную силу.

Напомним, в Атырау насильника, который 7 лет издевался над своей падчерицей, приговорили к 15 годам лишения свободы. 
 

Задержаны двое иностранцев, участвовавших в захвате здания акимата Алматы

15.02.2022, 12:43 43596
Задержаны двое иностранцев, участвовавших в захвате здания акимата Алматы
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - В Генеральной прокуратуре рассказали о ходе расследования уголовных дел по январским событиям. Задержаны двое иностранцев, участвовавших в захвате здания акимата Алматы, и организатор нападения на телевышку "Кок Тобе", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Генеральной прокуратурой продолжаются расследования по террористическим актам и массовым беспорядкам, имевшим место в январе текущего года. По отдельным эпизодам установлены и задержаны причастные к ним подозреваемые. Следствием установлены двое иностранных граждан, активно участвовавшие в массовых беспорядках в Алматы и при захвате здания акимата города в ночь с 4 на 5 января 2022 года. Указанные лица применяли жестокое насилие в отношении безоружных сотрудников управления специализированной службы охраны, оборонявших здание", - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

 
Отмечается, что телесные повреждения полицейским наносились ранее отобранными спецсредствами, в частности щитами и дубинками. 
 

В результате идентификации видеоматериалов личности преступников установлены. 1 февраля 2022 года с санкции суда они взяты под стражу. Их преступные действия квалифицированы по статьям 272, часть 2 (Участие в массовых беспорядках); 380, часть 3, пункт 1,4 (Применение насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса РК", - уточнили в ведомстве.

 
Кроме того, по данным Генпрокуратуры, 6 января 2022 года преступники с целью организации телеэфира планировали захватить телевышку "Кок Тобе", при этом склоняли мирных граждан к совместному совершению преступления и покушались на их жизнь.
 

Получив отказ от одного гражданина 1992 года рождения, преступники два раза выстрелили в него из дробового ружья, в результате чего потерпевший получил ранения в руку и в область паха. Организатор этого преступления задержан, им оказался ранее судимый житель пригорода Алматы 1983 года рождения. Его причастность подтверждается показаниями свидетелей. 25 января с санкции суда он взят под стражу", - проинформировали в пресс-службе.


 

Разбивавший стекла автомобилей задержан в Алматы

15.02.2022, 10:48 44776
Разбивавший стекла автомобилей задержан в Алматы
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 15 ФЕВРАЛЯ - Разбивавший стекла автомобилей задержан в Алматы. Противоправные действия зафиксированы камерами видеонаблюдения, установленными на входных группах в подъезды жилых домов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Об этих фактах стало известно из социальных сетей. На тот момент официальных обращений в полицию не было", - сообщает Polisia.kz.

 
Факт хищения чужого имущества зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 188 УК РК (Кража).
 

В ходе проведения оперативных мероприятий установлены еще шестеро потерпевших, чьи транспортные средства были обворованы по такой же схеме. Подозреваемый - гражданин Б. 1996 года рождения, задержан. На данном этапе расследования он признался в совершении лишь двух краж", - проинформировал начальник управления полиции Жетысуского района Дархан Мусанов.


 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В Казахстане и особенно в Алматы наблюдается острый дефицит детских садов. Считаете ли Вы необходимым вернуть государству приватизированные ранее детские сады?

      Архив опросов