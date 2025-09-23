В Алматы задержали посылку с наркотиками из США

Им назначено 15 и 22 года лишения свободы

Павлодар. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Двух насильников несовершеннолетних брата и сестры приговорили к 15 и 22 годам лишения свободы в Павлодарской области.





СМУС Павлодарской области рассмотрено уголовное дело в отношении Г. по факту совершения иных действий сексуального характера в отношении малолетнего, совершенного с угрозой применения насилия и с применением насилия, изнасилование группой лиц по предварительному сговору, половое сношение и иные действия сексуального характера заведомо с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. В отношении Ө. по факту совершения иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, совершенного с угрозой применения насилия и с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору, а также полового сношения с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста", - сообщили в пресс-службе судов Павлодарской области.





Отмечается, что, поскольку обстоятельства дела не могут быть оглашены, суд проходил в закрытом режиме. Вина подсудимых была доказана показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими доказательствами.





Суд приговорил двух насильников к 22 и 15 годам лишения свободы. Также они пожизненно лишены права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.





Преступления, совершенные подсудимыми, относятся к категории особо тяжких преступлений и предусматривают наказания только в виде лишения свободы.





Приговор в законную силу не вступил.



