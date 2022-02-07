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В Алматы задержали скрывавшегося в Киеве блогера Нарымбаева

06.02.2022, 14:03 22501
В Алматы задержали скрывавшегося в Киеве блогера Нарымбаева
АЛМАТЫ. 6 ФЕВРАЛЯ - В эропорту Алматы сотрудники правоохранительных органов задержали блогера и активиста Ермека Нарымбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Нарымбаев несколько лет скрывался в Киеве, находясь в розыске. Пресс-служба городской прокуратуры Алматы сообщила, что задержанный водворен в изолятор временного содержания.
 
В 2016 году суд приговорил Нарымбаева к трем годам лишения свободы по статье "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни". Позднее наказание смягчили на ограничение свободы на тот же срок, после чего активист уехал из Казахстана на Украину, несмотря на запрет.
 
23 января блогер заявил в соцсетях, что собирается вернуться в Казахстан и что надеется на диалог с властями после возвращения.
 

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В Уральске по подозрению во взяточничестве задержан замначальника управления полиции

05.02.2022, 13:13 41566
В Уральске по подозрению во взяточничестве задержан замначальника управления полиции
Фото: Depositphotos
УРАЛЬСК. 5 ФЕВРАЛЯ - Заместитель начальника управления полиции Уральска Эдик Булатов был задержан с поличным при получении взятки в размере 4 млн тенге, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как стало известно, задержание провели сотрудники департамента КНБ и департамента собственной безопасности МВД РК, сообщает портал "Мой ГОРОД".

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 366 УК РК (получение взятки). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

МВД, несмотря на должности и звание, будет и дальше жестко пресекать факты взяточничества и нарушения прав граждан, допускаемых полицейскими. Именно из-за них налагается тень на добросовестных и честных, служащих народу Казахстана полицейских. Чистка рядов продолжается", - заявил начальник ДСБ МВД Арман Саданов.


Как сообщалось ранее, заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова и руководитель областного управления культуры Акылбек Рыскалиев задержаны по подозрению в получении взятки в размере 5 млн тенге.

Напомним, в Казахстане на дачу взяток приходится треть коррупционных преступлений.
 

Ограбивших оружейный магазин мародеров задержали в Алматы

05.02.2022, 12:38 42626
Ограбивших оружейный магазин мародеров задержали в Алматы
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 5 ФЕВРАЛЯ - Полиция задержала двоих жителей Алматинской области по подозрению в ограблении оружейного магазина во время массовых беспорядков в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, подозреваемым по 20 лет. Они являются студентами алматинских вузов.
 

В ночь на 6 января злоумышленники участвовали в ограблении оружейного магазина. Они оттуда похитили оружие, боеприпасы, спецсредства и другой инвентарь", - проинформировал начальник отдела полиции при УП Медеуского района Едилхан Байгараев.

 
Сообщается, что подозреваемые дали признательные показания. Они взяты под стражу. Досудебное расследование продолжается.
 
По словам Байгараева, личности задержанных проверяются на причастность к другим преступлениям, имевшим место во время массовых беспорядков.

 

 

В Кокшетау задержали закладчицу "аптечных" наркотиков

04.02.2022, 19:44 58726
В Кокшетау задержали закладчицу "аптечных" наркотиков
Фото: Polisia.kz
КОКШЕТАУ. 4 ФЕВРАЛЯ - Сотрудники по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 21-летнюю жительницу города, у которой изъято порядка 55 таблеток препаратов, являющихся синтетическим опиатом героина и 12 флаконов с веществом, применяемым для усиления эффекта от употребления наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Задержанная показала оперативникам места тайников, где она уже успела сделать несколько закладок "миксов", "лиры" и так далее. В результате у девушки было изъято 5 пачек трамадола, 14 флаконов тропикамида, 5 таблеток лирики и 5 таблеток сомнола. Назначена экспертиза, сообщает Polisia.kz
 
Согласно медицинского освидетельствования, у девушки подтвержден факт употребления опиатов.
 
По данному факту начато досудебное производство по статье 296 части 2 УК РК "Незаконное хранение наркотических средств". 
 
Ранее в Павлодаре был задержан 33-летний таксист, он подозревается в распространении синтетических наркотиков путем закладок.
 

В Жамбылской области задержали подозреваемого в поджоге полицейских машин

04.02.2022, 19:21 59836
В Жамбылской области задержали подозреваемого в поджоге полицейских машин
Фото: скрин с видео
ТАРАЗ. 4 ФЕВРАЛЯ - В ночь на 5 января в Таразе на пересечении улиц Казыбек би и Айтиева, а также возле здания акимата Жамбылской области было повреждено 11 служебных полицейских автомашин, 7 из них были сожжены, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по статьям 202 "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества" и 272 УК РК "Массовые беспорядки", сообщает Polisia.kz.
 
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых - 23-летнего ранее судимого жителя Жуалынского района, который активно участвовал в повреждении автомашин и лично поджигал несколько из них. 
 
Затем, вооружившись деревянной палкой, разбил стекло банка в ЖК "Атшабар". Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

 

Задержан замакима Мангистауской области Ниязов

04.02.2022, 15:24 64461
Задержан замакима Мангистауской области Ниязов
Фото: depositphotos
МАНГИСТАУ. 4 ФЕВРАЛЯ - Департаментом агентства по финансовому мониторингу Мангистауской области задержан заместитель акима области Галымжан Ниязов, в рамках досудебного расследования по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В отношении Ниязова постановлением суда санкционирована избранная органом следствия и поддержанная прокуратурой области мера пресечения в виде "Содержание под стражей" сроком на два месяца", - сообщили в пресс-службе АФМ РК. 

 
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменова и руководитель областного управления культуры Акылбек Рыскалиев задержаны по подозрению в получении взятки.  
 

Китайские шубы и контрафактные брендовые вещи пытались незаконно ввезти в РК из Кыргызстана

04.02.2022, 12:01 67991
НУР-СУЛТАН. 4 ФЕВРАЛЯ - С начала года наряду с увеличением грузопотока существенно увеличилось количество незаявленного товара, в основном китайского производства. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

3 февраля 2022 года в ходе проведения тематической налоговой проверки в грузовом автотранспортном средстве Кыргызской Республики выявлено более 3,6 тыс. незаявленных дорогостоящих и налогоемких товаров. В указанном случае выявлено 98 единиц меховых изделий (шубы) китайского производства, без документов и маркировки", - сообщает Telegram-канал МФ РК.

 
В ведомстве предполагают, что шубы не заявлены в товаросопроводительных документах по причине введения обязательной маркировки на меховые изделия в странах ЕАЭС.
 
Также в ходе проведения проверок выявлены товары известных брендовых производителей с признаками контрафакта, таких как Emporio Armani, Moncler, Puma, Columbia, North Face. 
 

Материалы по указанным фактам будут направлены в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер", - рассказали в Минфине.

 
Основной причиной сокрытия товаров в ведомстве назвали уклонение от уплаты налогов и других обязательств.
 

Выявление указанных нарушений возможно только при проведении тематических налоговых проверок, в связи с чем контроль будет усилен", - отметили в министерстве.

 
В Минфине также добавили, что с начала текущего года грузопоток товаров народного потребления из Кыргызской Республики вырос в три раза. 
 
Напомним, в декабре прошлого года была пресечена попытка ввоза из Кыргызстана смартфонов и электронных устройств фирмы Apple и Samsung в тайнике грузового отсека на общую сумму более одного млрд тенге.
 

В Шымкенте многодетную мать осудили за продажу собственного сына

04.02.2022, 11:38 69206
ШЫМКЕНТ. 4 ФЕВРАЛЯ - Жительницу Шымкента осудили к семи годам лишения свободы за продажу полуторагодовалого ребенка, сообщил председатель ювенального суда Шымкента Даурен Сайханов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Otyrar.kz, многодетная мать решила продать своего полуторагодовалого сына. Об этом она рассказала знакомым. Информация о продаже ребенка дошла и до сотрудников полиции города. 
 

Сама подсудимая назначила им встречу и привела домой. Просила полтора миллиона, но согласилась отдать за миллион. Когда они сторговались, полицейские отдали ей деньги. Мать собрала ребенка и отдала им. В этот момент она и была задержана. Весь процесс сделки полицейские записали на скрытую камеру", - сказал Даурен Сайханов.

 
Сообщается, что женщина одна воспитывала четверых детей. Суд приговорил ее к семи годам лишения свободы. Детей передали на воспитание биологическому отцу.
 
Ранее сообщалось, что в Жамбылской области мать незаконно отдала ребенка в другую семью.
 

Казахстанский автомобильный госномер найден в тайнике с оружием в Кыргызстане

04.02.2022, 11:32 50761
Казахстанский автомобильный госномер найден в тайнике с оружием в Кыргызстане
Фото: telegram/sputnikKZ
БИШКЕК. 4 ФЕВРАЛЯ - В Чуйской области Кыргызстана в найденном схроне оружия обнаружили казахстанский автомобильный госномер, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В выявленном в Чуйской области тайнике обнаружены огнестрельное нарезное оружие, пистолет Макарова в разобранном виде, несколько патронов калибра 5,45 и 7,62 мм от автомата Калашникова и 9-миллиметрового калибра от ПМ, сообщает 24.kg.
 

Кроме того, в тайнике обнаружены казахстанский государственный автомобильный номерной знак, предметы и вещества, предназначенные для изготовления самодельных взрывных устройств. По предварительным данным, обнаруженные оружие и боеприпасы готовились криминальными элементами к использованию для совершения преступлений. Устанавливаются происхождение обнаруженного оружия и лица, организовавшие схрон", - рассказали в пресс-службе Государственного комитета госбезопасности Кыргызстана.

 

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