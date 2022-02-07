В Алматы задержали скрывавшегося в Киеве блогера Нарымбаева

АЛМАТЫ. 6 ФЕВРАЛЯ - В эропорту Алматы сотрудники правоохранительных органов задержали блогера и активиста Ермека Нарымбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Нарымбаев несколько лет скрывался в Киеве, находясь в розыске. Пресс-служба городской прокуратуры Алматы сообщила, что задержанный водворен в изолятор временного содержания.

В 2016 году суд приговорил Нарымбаева к трем годам лишения свободы по статье "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни". Позднее наказание смягчили на ограничение свободы на тот же срок, после чего активист уехал из Казахстана на Украину, несмотря на запрет.

23 января блогер заявил в соцсетях, что собирается вернуться в Казахстан и что надеется на диалог с властями после возвращения.