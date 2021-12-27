В Алматы "заминировали" российское консульство

АЛМАТЫ. 27 ДЕКАБРЯ - А Алматы вступили в силу приговоры по уголовным делам по производству синтетических наркотиков в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Первый приговор вынесен в отношении жителей города, 24-летнего Х. Исламова и 25-летнего С. Епифанова, которые организовали производство мефедрона с целью его сбыта. Как установлено судом, ранее они пытались зарабатывать, расфасовывая наркотики на разовые дозы и реализуя их бесконтактным способом, пишет Polisia.kz

В ходе обыска дачного дома сотрудниками полиции был обнаружен раствор мефедрона на конечной стадии производства, оборудование со следами наркотика и различные вещества, необходимые для его изготовления и сбыта. Как показали результаты экспертизы, вес изъятой "синтетики" составил четыре килограмма, что является особо крупным размером.

Учитывая наличие у подсудимых малолетних детей, а также их активное содействие следствию, Х. Исламов и С. Епифанов приговорены к 11 годам лишения свободы.

Второй приговор состоялся в отношении М. Шевцова, 27-летнего жителя Алматы, который также организовал производство мефедрона для его дальнейшего сбыта.

В ходе обыска в арендуемой квартире обнаружены все доказательства, позволяющие квалифицировать преступление как производство наркотиков в особо крупном размере. Изъяты оборудование для их производства и расфасовки, а также 200 граммов готового вещества.

В ходе судебных заседаний Шевцов пытался снизить меру наказания, утверждая, что производил наркотики для личного потребления. Однако представленные суду доказательства позволили опровергнуть эти показания. В результате Шевцов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере". Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.





Все вынесенные приговоры вступили в законную силу. Отбывать наказание осужденные будут в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.



