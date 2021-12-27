В Алматы "заминировали" российское консульство

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Правоохранительные органы провели проверку и установили, что угроза была ложной, ведется поиск лжетеррориста, сообщил РИА Новости консул-советник генерального консульства Владимир Малышев.
По его данным, сообщение от неизвестного поступило на электронную почту консульства в районе 10 утра по местному времени (07.00 мск).
Это был очень неприятный текст с угрозами и сообщением, что генконсульство заминировано. Действительно, мы предприняли все меры, которые в этих случаях должны быть предприняты. В частности, казахстанская сторона отреагировала очень оперативно, профессионально, мы крайне признательны", - сказал дипломат.
По его информации, прибывшие в консульство кинологи провели проверку здания с внутренней и внешней сторон, но никаких взрывоопасных предметов найдено не было.
Мы со своей стороны меры тоже приняли. Ничего найдено не было, насколько мы понимаем, угрозы ложные", - добавил Малышев.
Полиция возбудила уголовное дело и ведет поиск автора анонимного сообщения.
Статья "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" УК РК предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.