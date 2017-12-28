Астана. 28 декабря. Kazakhstan Today - В Астане разыскивают мужчину, укравшего ящик для пожертвований, передает Kazakhstan Today.

По данным городского ДВД, кража произошла 27 декабря около 08.00 часов в помещении столовой "Дастархан" по проспекту Женіс. Неизвестный мужчина совершил кражу ящика с денежными средствами для благотворительных пожертований и скрылся. Подозреваемый попал в поле зрения камеры видеонаблюдения.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 188 (Кража) Уголовного кодекса РК. Полицейскими проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установления и задержанию злоумышленника, совершившего данное преступление.

ДВД Астаны просит граждан оказать содействие в установлении личности, зафиксированного на видеозаписи.

"Все имеющиеся о нем сведения просим сообщить в Управление внутренних дел района "Сарыарка" Астана по телефонам: 8 (7172)71-66-36, 71-66-34, 71-66-10, сот.тел. 8-775-400-04-28. Заранее благодарим за участие в обеспечении правопорядка в столице", - сообщили в пресс-службе ведомства.

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