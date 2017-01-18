В Астане за совершение грабежа задержаны жители Южного Казахстана

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В Астане за совершение грабежа задержаны жители Южного Казахстана18.01.2017
  • Фото: nahnews.org
Криминал  10:42

Астана. 18 января. Kazakhstan Today - В Астане при помощи камер наблюдения по горячим следам раскрыт уличный грабеж, сообщила пресс-служба ДВД столицы.

По данным полиции, при просмотре камер видеонаблюдения инспектор Центра оперативного управления (ЦОУ) заметил правонарушение на одной из улиц города. К месту проиcшествия были незамедлительно направлены автопатрули, которые по горячим следам задержали группу лиц, совершивших грабеж по улице Мустафина, передает Kazakhstan Today.

"Установлено, что 15 января текущего года, в 05.00, двое мужчин около одного из столичных кафе попросили водителя автомашины, стоявшей у кафе, за определенную плату довезти их домой. Возле дома, когда они выходили из автомашины, к ним подбежали трое неизвестных и, применив физическую силу, забрали личные вещи, документы и деньги. После этого злоумышленники попытались скрыться с места на этой же машине, с водителем которой они были в преступном сговоре, но были задержаны оперативно прибывшими сотрудниками полиции", - уточнили в пресс-службе.

В настоящее время проводится досудебное расследования по статье "Грабеж" УК РК. Задержанные, жители Южно-Казахстанской области в возрасте 23 и 25 лет, водворены в изолятор временного содержания ДВД Астаны. Вещественные доказательства изъяты.

Полиция проверяет причастность задержанных к другим преступлениям, совершенным на территории города.

В ведомстве добавили, что видеоператоры ЦОУ ДВД Астаны в круглосуточном режиме обеспечивают общественный порядок и безопасность в столице. В городе функционируют около 800 камер видеонаблюдения ЦОУ. В 2016 году с их помощью раскрыто свыше 400 уголовных правонарушений, в том числе кражи, грабежи, угоны автотранспортных средств, хулиганства, а также выявлено порядка 68 тыс. административных правонарушений, свыше 24 тыс. нарушений ПДД.
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В Астане за совершение грабежа задержаны жители Южного Казахстана
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