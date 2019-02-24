В Астане задержали руководителя и членов ОПГ, организовавшей поставку и сбыт наркотиков в городе (ВИДЕО)

Астана. 16 февраля. Kazakhstan Today - В Астане полиция предотвратила деятельность преступной группы, организовавшей поставку и сбыт наркотических средств на территорию города, передает Kazakhstan Today.

За сбыт наркотиков задержан организатор и руководитель преступной группы, ранее судимый подозреваемый 1961 года рождения. При обыске места жительства задержанного полицейскими изъяты приготовленные для сбыта свертки с гашишем.

Кроме того, сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом задержали четверых ранее судимых соучастников подозреваемого, причастных к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы. Из незаконного оборота полицейскими изъято более 1500 разовых доз гашиша, цена которых на "черном рынке" составила бы около 500 тысяч тенге.





Действия задержанных лиц, которые принимали участие в наркопреступлениях, квалифицируются по статьям УК РК "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в ней", "Незаконное хранение наркотических средств, в особо крупном размере", "Сбыт наркотических средств, в особо крупном размере, совершенный преступной группой". Им грозит лишение свободы на срок от 7 до 25 лет. Все задержанные водворены в изолятор временного содержания департамента полиции Астаны. Проводится досудебное расследование", - сообщили в пресс-службе ДП Астаны.

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