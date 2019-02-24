В Астане задержаны подозреваемые в совершении серии квартирных краж

Астана. 28 января. Kazakhstan Today - В Астане при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны и водворены в изолятор временного содержания двое мужчин в возрасте 39-лет по подозрению в совершении краж из квартир, передает Kazakhstan Today.

По информации сотрудников криминальной полиции, злоумышленники совершали кражи в основном днем путем подбора ключа. Выбирали квартиры, в дверях которых установлены наиболее уязвимые в плане безопасности замки. Проверяли наличие хозяев в квартире, звонили в дверь, убедившись в отсутствии хозяев, проникали в жилище. Целью хищения задержанных были ювелирные изделия, деньги и другие ценные вещи, которые впоследствии они сдавали в ломбарды. В настоящее время задержанные подозреваются в шести эпизодах квартирных краж. Полицейскими продолжается проверка их причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям.

По данным фактам проводится досудебное расследование.

Всех, кто располагает дополнительной информацией о совершении данными лицами противоправных действий, просим обращаться в управление полиции района Есиль ДП Астана по телефонам: 8(7012)71-65-50, 71-60-69 либо 102", - отметили в департаменте полиции.

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