В Атырау по подозрению в получении взятки арестован замруководителя отдела ЖКХ

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В Атырау по подозрению в получении взятки арестован замруководителя отдела ЖКХ28.12.2017
Криминал  21:12

Атырау. 28 декабря. Kazakhstan Today - В Атырау по подозрению в получении взятки арестован заместитель руководителя городского отдела ЖКХ

Как сообщили в пресс-службе Атырауского областного суда, 26 декабря в суд №2 Атырау поступило ходатайство от следователя департамента Национального бюро по противодействию коррупции о применении в отношении подозреваемого К. меру пресечения в виде содержания под стражей.

"По версии следствия, подозреваемый К., занимая ответственную должность заместителя руководителя по жилищным отношениям Атырауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, получил взятку в значительном размере. Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по статье 366 УК РК (Получение взятки)", - уточнили в пресс-службе.

Суд санкционировал К. меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Следственные мероприятия продолжаются.
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