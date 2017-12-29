В Атырау по подозрению в получении взятки арестован замруководителя отдела ЖКХ

Атырау. 28 декабря. Kazakhstan Today - В Атырау по подозрению в получении взятки арестован заместитель руководителя городского отдела ЖКХ

Как сообщили в пресс-службе Атырауского областного суда, 26 декабря в суд №2 Атырау поступило ходатайство от следователя департамента Национального бюро по противодействию коррупции о применении в отношении подозреваемого К. меру пресечения в виде содержания под стражей.

"По версии следствия, подозреваемый К., занимая ответственную должность заместителя руководителя по жилищным отношениям Атырауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, получил взятку в значительном размере. Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по статье 366 УК РК (Получение взятки)", - уточнили в пресс-службе.

Суд санкционировал К. меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Следственные мероприятия продолжаются.

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