В Атырауской области более 200 млрд тенге выведено из ЕНПФ: АФМ проводит масштабные обыски
Атырау. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по финмониторингу в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия по делу об выведении более 200 млрд пенсионных накоплений, сообщает пресс-служба АФМ.
Изобличена деятельность 5 преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов осуществляли содействие в изъятии пенсионных накоплений из АО "Единый накопительный пенсионный фонд". Для этого организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других регионах страны. На самом деле данные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали. У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники. Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования", - заявили в АФМ.
По информации агентства, за оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств.
Для дальнейшего обналичивания денежных средств злоумышленники использовали 226 дропперов. Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге. В последующем на деньги вкладчиков АО "ЕНПФ" подозреваемые приобрели 15 элитных автотранспортных средств стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки. Поиск преступно нажитого имущества продолжается. На текущий момент проведено 59 обысков. Мера пресечения избирается в отношении 10 лиц", - сообщили в пресс-службе
Также в АФМ подчеркнули, что в ходе расследования будет дана оценка только действиям организаторов незаконных схем вывода пенсионных активов.
При этом граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования", - добавили в агентстве.
Ранее не доверять пенсионные накопления посредникам по объявлениям призвали казахстанцев в ЕНПФ.