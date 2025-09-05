04.09.2025, 19:38 38171
В августе за экстремизм осудили 12 казахстанцев
Фото: Pexels.com
Рассказать друзьям
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В августе 2025 года за совершение террористических и экстремистских преступлений осуждены 12 граждан Казахстана, пресс-служба КНБ РК.
11 из них пропагандировали идеи терроризма, оправдывали насилие и призывали к религиозной вражде, а еще 1 готовился к выезду за рубеж, чтобы вступить в террористическую организацию.
Все они решением суда были признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы.
Напомним, в июле 2025 года по материалам КНБ за террористические преступления осуждено 7 граждан Казахстана.
новости по теме
04.09.2025, 16:01 43196
Стали известны подробности дела экс-вице-министра труда Сарбасова
Сумма полученной взятки составила 75 тысяч долларов
Рассказать друзьям
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах сената озвучил подробности дела в отношении экс-вице-министра труда Акмади Сарбасова, передает корреспондент агентства.
В настоящий момент расследуется уголовное дело по факту получения взятки. В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - цитирует zakon.kz Елемесова.
Также вместе с Сарбасовым фигурантами уголовного дела являются бывший вице-министр здравоохранения Даулет Аргандыков и генеральный директор ТОО "Первое кредитное бюро" Руслан Омаров. Сумма полученной взятки составила 75 тысяч долларов, отмечает tengrinews.kz
Напомним, летом в Алматы было начато досудебное расследование в отношении должностных лиц АО "Центр развития трудовых ресурсов" и ТОО "Первое кредитное бюро" по подозрению в получении и даче взятки в крупном размере.
04.09.2025, 11:24 49046
Казахстанские банки прокомментировали заявление прокуратуры о банкирах-мошенниках
Банки не получали от органов прокуратуры официальных уведомлений о том, что их бывшие или действующие сотрудники являются фигурантами данного расследования
Рассказать друзьям
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Несколько казахстанских банков второго уровня - АО "Kaspi Bank", АО "Forte Bank", АО "Евразийский банк" и АО "Alatau City Bank" при поддержке Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) выступили с совместным заявлением по поводу ранее опубликованной информации прокуратуры об участии банковских работников в мошеннической схеме с кредитами.
Напомним, информация прокуратуры Акмолинской области об ОПГ с участием сотрудников нескольких казахстанских банков была опубликована 2 сентября 2025 года.
Банки не получали от органов прокуратуры официальные уведомления о том, что их бывшие или действующие сотрудники являются фигурантами данного расследования. В настоящее время банки намерены обратиться в органы прокуратуры с запросом о предоставлении информации по данному делу", - говорится в совместном заявлении.
На текущий момент банкам не известны факты причастности бывших или действующих сотрудников к обстоятельствам данного уголовного дела. Также банки подчеркнули, что после получения официальных документов, подтверждающих опубликованную информацию, готовы оказать максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании любых нарушений прав и интересов клиентов.
Все перечисленные выше банки дорожат своей деловой репутацией и осуществляют свою деятельность прозрачно и в полном соответствии с законами Республики Казахстан и иных юрисдикций, международными соглашениями, нормативно-правовыми актами уполномоченных органов РК, а также внутренними нормативными документами. Профессиональное финансовое сообщество Казахстана призывает органы прокуратуры и иные правоохранительные органы Республики Казахстан взвешенно подходить к публичным заявлениям на чувствительные темы, которые потенциально могут повлечь угрозу для деловой репутации финансовых институтов", - отмечается в заявлении.
Ранее прокуратура Акмолинской области сообщила, что сотрудники крупных банков участвовали в мошеннической схеме с кредитами и обманули казахстанцев на 3,7 млрд тенге.
04.09.2025, 10:09 51961
Пожизненное лишение свободы получил насильник шестилетней дочери в Жамбылской области
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Тараз. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимого Ж., обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней (часть 4 статьи 121 УК), сообщили в пресс-службе суда.
В апреле 2025 года подсудимый Ж., находясь по своему адресу проживания в селе Кордай, в состоянии алкогольного опьянения, с использованием беспомощного состояния потерпевшей Р. (2019 года рождения), являясь ее родителем, совершил в отношении малолетней насильственные действия сексуального характера", - говорится в сообщении суда.
Отмечается, что вина подсудимого доказана показаниями осужденного, малолетней потерпевшей, законного представителя малолетней потерпевшей и свидетелей, заключениями экспертов, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела. Санкция части 4 статьи 121 УК предусматривает пожизненное лишение свободы.
Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств раскаяние в содеянном. Отягчающие обстоятельства не установлены. Приговором суда Ж. признан виновным по части 4 статьи 121 УК и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", - отметили в суде.
Кроме того, судом взыскана компенсация морального вреда в размере 5 млн тенге.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены внести новые поправки в правила кастрации насильников детей.
03.09.2025, 18:14 86891
Обещала оформить визы в Европу, США и Великобританию: казахстанку задержали по делу о мошенничестве
С санкции суда она находится под стражей
Рассказать друзьям
Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане женщину, которая обещала оформить потерпевшим долгосрочные и краткосрочные визы в Европу, Соединенные Штаты Америки и Великобританию, задержали по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Во избежание уголовной ответственности заключила фиктивные договора займа с более 60 потерпевшими и пыталась завуалировать свое преступление под гражданско-правовые отношения. Причиненный ущерб составил более 330 млн тенге. Обвиняемая задержана, ее действия квалифицированы по пункту 2 части 4 статьи 190 УК (Мошенничество), с санкции суда находится под стражей", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в настоящее время устанавливается весь круг потерпевших лиц, проводится досудебное расследование.
Ранее в Астане двух женщин осудили по делу о мошенничестве.
03.09.2025, 16:43 91656
Саденов прокомментировал розыск экс-главного транспортного прокурора
Глава МВД не назвал статью, по которой ведется розыск Максата Дуйсенова
Рассказать друзьям
Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов прокомментировал информацию об объявлении в розыск бывшего главного транспортного прокурора страны Максата Дуйсенова.
По словам Саденова, МВД не является инициатором розыска Максата Дуйсенова.
Да, объявлен в розыск, в розыскных списках есть. Мы совместно с инициатором будем этот вопрос решать", - сказал министр.
При этом он отметил, что не уполномочен озвучить статью, по которой ведется розыск.
Напомним, информация о розыске Максата Дуйсенова была опубликована на порталеорганов правовой статистики и спецучетов. Согласно данным, розыскное дело зарегистрировано 29 августа текущего года в Алматы. Инициатором розыска выступает прокуратура.
03.09.2025, 16:00 93181
В Шымкенте бывший депутат маслихата объявлен в розыск Дополнено
Фото: news.ivest.kz
Рассказать друзьям
Шымкент. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте бывший депутат маслихата Куаныш Даулеталиев объявлен в розыск, передает корреспондент агентства.
Даулеталиев Куаныш Амирсеитович. Дата рождения: 02.12.1976, пол: мужской, гражданин РК, Казах. Розыскное дело от 02.09.2025 зарегистрировано в регионе "Шымкент". Инициатор: Суд. Орган, ведущий розыск: УП района Туран", - сообщается в информации, опубликованной на портале органов правовой статистики и специальных учетов.
Дополнено 03.09.2025, 18.01
Объявленного в розыск бывшего депутата маслихата Куаныша Даулеталиева доставили в суд Шымкента, сообщили в пресс-служба департамента полиции города.
Указанный гражданин, в отношении которого рассматривалось заявление об оскорблении, был извещен о дате и времени судебного заседания и предупрежден об обязательной явке. Однако, несмотря на уведомление, он в суд не явился. В связи с этим судом было вынесено постановление о принудительном приводе. Исполнение данного постановления возложено на сотрудников Туранского РУП ДП Шымкента. 2 сентября гражданин был установлен и доставлен в суд", - говорится в сообщении.
Ранее бывший транспортный прокурор Казахстана объявлен в розыск.
03.09.2025, 13:12 96511
Интернет-магазин по продаже наркотиков выявили в области Улытау
Действия участников преступной группы координировали 4 гражданина России и Украины
Рассказать друзьям
Жезказган. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В области Улытау пресечена деятельность Telegram-магазина Kaef Mafia, сбывавшего наркотические средства, сообщает региональная прокуратура.
В отношении его организаторов, осуществлявших сбыт синтетики, начато досудебное расследование.
Преступная схема функционировала по принципу бесконтактной связи, с использованием банковских карт дропперов. В ходе следственных мероприятий установлено более 200 дропперских карт, на которые принималась оплата за наркотические средства, а также 4 гражданина России и Украины, координировавших действия участников преступной схемы, арестованы 3 и объявлены в розыск 4 лица, в числе которых фигурант, выводивший денежные средства за рубеж в криптовалюте", - рассказали в прокуратуре.
На данный момент расследование в отношении 2 закладчиков завершено, уголовное дело направлено в суд.
Во взаимодействии с АФМ арестованы активы, полученные от незаконного оборота наркотиков на сумму 3,2 млрд тенге. По решению суда указанные цифровые активы конфискованы в доход государства", - сообщили в ведомстве.
В настоящее время Telegram-магазин не принимает оплату по банковским счетам. Расследование в отношении других участников продолжается.
Ранее генпрокурор РК Берик Асылов напомнил, что казахстанцам за наркопреступления может грозить пожизненное лишение свободы.
02.09.2025, 17:15 89301
В Абайской области студент юрфака получил пожизненное за изнасилование несовершеннолетних
Рассказать друзьям
Семей. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Абайской области приговорил к пожизненному лишению свободы студента юридического факультета за изнасилование, а также насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сообщает пресс-служба суда.
Приговором суда Қ. признан виновным и ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Отбывание наказания осужденному назначено в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности", - заявили в суде.
Также подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу.
Согласно обвинительному акту, преступления совершены подсудимым на территории города Семея в мае 2022 года и январе 2025 года в отношении малолетних лиц в возрасте 12 и 13 лет", - добавили в пресс-службе.
Ранее казахстанец получил 17 лет лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней родственницы.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
05.09.2025, 08:48Правительство Казахстана одобрило и внесло в парламент проект бюджета на 2026-2028 годы 05.09.2025, 09:285226В МВД РК разъяснили закон о запрете одежды, закрывающей лицо 05.09.2025, 09:48Китайские инвесторы планируют запустить на юге Казахстана производство технологий автоматизации учета воды на каналах706Китайские инвесторы планируют запустить на юге Казахстана производство технологий автоматизации учета воды на каналах 30.08.2025, 09:54278151С Днем Конституции Республики Казахстан! 29.08.2025, 14:04275791Ушел из жизни советский и российский композитор Родион Щедрин 29.08.2025, 17:54275051Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы на День Конституции 30.08.2025, 09:34269966Казахстанцы отмечают День Конституции 30.08.2025, 15:08262501Авторский поэтический моноспектакль Игоря Пискунова пройдет в театре Лермонтова в Алматы 13.08.2025, 18:37500161Опрос КТ: 55% респондентов не готовы платить больше за спутниковый интернет 14.08.2025, 09:22В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей468821В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей 13.08.2025, 18:18407456Двухэтажное здание сносят в центре Алматы 15.08.2025, 18:27401731В Алматы стартует "Неделя зеленой мобильности" 15.08.2025, 17:10390406Дожди ожидаются в Казахстане в выходные
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?