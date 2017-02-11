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В Челябинске задержали молодого казахстанца, который выстрелил девушке в глаз в Костанае10.02.2017
Криминал  14:29

Челябинск. 10 февраля. Kazakhstan Today - Оперативниками главного управления МВД России по Челябинской области совместно с коллегами из Республики Казахстан задержан 18-летний гражданин Казахстана, подозреваемый в совершении тяжкого преступления, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, летом прошлого года на территории Республики Казахстан молодой человек причинил тяжкий вред здоровью несовершеннолетней девушки, после чего скрылся, передает Kazakhstan Today.

Речь идет об инциденте, который произошел в Костанае 5 июля прошлого года - 18-летний житель Костаная намеренно выстрелил в глаз 13-летней девочке.

По данному факту следственным отделом северного отдела полиции УВД города Костаная было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 106 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В ходе проведенных мероприятий полицейские установили, что разыскиваемый мужчина проживает в Челябинске. Оперативниками управления уголовного розыска ГУ МВД региона совместно с коллегами из департамента внутренних дел Костанайской области подозреваемый был задержан в подъезде одного из домов по проспекту Победы города Челябинска.

В настоящее время в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос об его экстрадиции на территорию Республики Казахстан.
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