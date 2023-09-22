В Генпрокуратуре сообщили, где находится Самат Абиш

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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Генпрокуратуры Дархан Дуйсембай сообщил, где сейчас находится Самат Абиш.





Самат Абиш в Казахстане, он находится под подпиской о невыезде. С ним проводятся следственные действия", - сообщил Дархан Дуйсембай.





Ранее стало известно, что Генпрокуратура Казахстана возбудила уголовное дело против Самата Абиша.





Представший перед судом бывший глава 5-го департамента КНБ Руслан Искаков заявил , что во время январских событий приказы ему отдавал племянник Назарбаева Самат Абиш.





Напомним, в июле МВД провело несколько спецопераций по задержанию членов ОПГ Дикого Армана.





В ведомстве сообщили, что, несмотря на арест лидера и основных участников ОПГ, другие ее члены продолжают заниматься противоправной деятельностью: финансируют услуги адвокатов, пытаются активно оказывать давление на участников процесса расследования, в том числе через СМИ и интернет.





Криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, проходит подозреваемым по трем статьям: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках и незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия. Ему также вменяют похищение 24 случайных прохожих в ходе беспорядков в Алматы во время январских событий.





В апреле этого года был вынесен приговор по делу экс-главы КНБ Карима Масимова и его заместителей. Подсудимых обвиняли в государственной измене, насильственном захвате власти в РК и превышении власти и должностных полномочий во время январских событий.



