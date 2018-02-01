В Южном Казахстане во время спецоперации КНБ задержаны 12 человек

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В Южном Казахстане во время спецоперации КНБ задержаны 12 человек31.01.2018
  • Фото: Интерфакс
Криминал  18:49

Шымкент. 31 января. Kazakhstan Today - Задержаны 12 жителей ЮКО по подозрению в возбуждении религиозной розни, передает Kazakhstan Today.

"Силами органов национальной безопасности и внутренних дел проведена спецоперация, в рамках которой задержаны 12 жителей городов Туркестан, Арыс и Кентау, а также Шардаринского, Созакского и Тюлькубаского районов Южно-Казахстанской области", - сообщили в областном ДКНБ.

По информации ведомства, они подозреваются в возбуждении религиозной розни посредством распространения экстремистских материалов.



"Подозреваемые посредством Интернета, используя социальные сети, распространяли материалы, пропагандирующие экстремистскую идеологию. В отношении подозреваемых проводится досудебное расследование по статье 174 УК РК (Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни)", - сообщили в областном ДВД.

Устанавливается возможное участие в противоправных деяниях иных связанных с фигурантами лиц.
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