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В Караганде задержали 17 человек за хулиганство, изъято оружие

19.12.2022, 16:40 31711
В Караганде задержали 17 человек за хулиганство, изъято оружие
Фото: кадр из видео
Один из подозреваемых попытался на легковом автомобиле скрыться
Караганда. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде 19 декабря около 13.00 на площади перед железнодорожным вокзалом пресечены хулиганские действия со стороны жителей города, сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.

Задержано 17 человек. При этом один из подозреваемых попытался на легковом автомобиле скрыться и совершил столкновение со служебной машиной. Также у одного задержанного обнаружено и изъято оружие", - проинформировали в полиции.


Участники конфликта доставлены в полицию для разбирательства.

 

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В Алматы изъяли крупную партию кокаина

19.12.2022, 17:00 30666
В Алматы изъяли крупную партию кокаина
Фото: Polisia.kz.
Канал поставки наркотиков в мегаполис устанавливается оперативниками
Алматы. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы полицейские задержали 31-летнего закладчика кокаина, сообщает Polisia.kz.

Гражданин Г. стал утверждать, что тиражированием наркотиков стал заниматься относительно недавно. По его словам, работу предложил незнакомец, связь поддерживали исключительно через мобильный мессенджер. В момент задержания у фигуранта было обнаружено и изъято десять свертков с порошкообразным веществом белого цвета. Судебно-химическая экспертиза показала, что это крупная партия кокаина", - проинформировал начальник отдела полиции при УП Медеуского района Елнур Кудретбаев.


Действия наркодельца квалифицированы по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). Он взят под стражу.

Канал поставки наркотиков в мегаполис устанавливается оперативниками управления по противодействию наркопреступности.

Ранее сообщалось, что в Кокшетау задержали закладчиков "синтетики" с малолетним ребенком.

 

Четверых павлодарцев осудили за групповое изнасилование

19.12.2022, 16:11 32391
Четверых павлодарцев осудили за групповое изнасилование
Фото: Depositphotos
Потерпевшая и ее представитель настаивали на максимальном наказании
Павлодар. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Павлодарский городской суд № 2 вынес приговор четверым жителям города за групповое изнасилование по предварительному сговору, сообщает пресс-служба суда.

Обстоятельства дела неизвестны, судебное заседание было закрытым, информирует pavlodarnews.kz.

По данным пресс-службы, прокурор просил приговорить одного из обвиняемых к 11 годам и шести месяцам лишения свободы, двоих - к 11 годам, одного - к девяти. Потерпевшая и ее представитель настаивали на максимальном наказании для троих подсудимых, последнего они простили, он же частично признал вину.

В суде напомнили, что за групповое изнасилование по предварительному сговору предусмотрено лишение свободы от девяти до 12 лет. Смягчающим обстоятельством для одного из подсудимых стало наличие ребенка, для второго - частичное признание. Отягчающим посчитали то, что преступление павлодарцы совершили в алкогольном опьянении.

Учитывая степень общественной опасности преступления и личности подсудимых, суд назначил А.А. девять лет и один месяц лишения свободы, И.М., Г.Э. и М.Д. - девять лет лишения свободы", - добавили в пресс-службе суда № 2.


Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что житель Павлодарской области получил 15 лет за изнасилование ребенка.
 

Список наркотических веществ, подлежащих контролю, расширили в Казахстане

19.12.2022, 13:27 34636
Список наркотических веществ, подлежащих контролю, расширили в Казахстане
В перечень добавлены еще 27 наименований наркотиков и прекурсоров
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Перечень наркотических веществ и прекурсоров расширен еще на 27 препаратов. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале "Открытые НПА", сообщила на брифинге в Министерстве внутренних дел представитель ведомства Шугыла Турлыбек.

МВД разработан проект постановления по введению под государственный контроль еще 27 наименований наркотиков и прекурсоров. В этих списках находится более 1 тысячи веществ, оборот которых контролируется государством. Сейчас в него будут включены еще 17 наименований наркотиков и 13 наименований прекурсоров - веществ, используемых для их изготовления", - проинформировала Турлыбек.


В частности, в список веществ, контролируемых государством, попали этизолам, трамадол и кетамин.

В целях борьбы с так называемой аптечной наркоманией список психотропных веществ дополняется трамадолом - психотропным анальгетиком, который используется наркозависимыми для получения эффекта эйфории и в целом способствует формированию наркотической зависимости", - заявила представитель МВД.


По ее словам, для наступления уголовной ответственности достаточно от 0,1 до 10 граммов препарата. При этом 10 граммов считаются особо крупным размером.

После введения закона в действие трамадол будет отпускаться только по рецепту и только в тех аптечных и лечебно-профилактических организациях, которые имеют лицензии на оборот наркотических средств и психотропных веществ.
 

Два обреза и винчестер обнаружили полицейские в автомобиле жителя Кентау

19.12.2022, 11:13 37331
Два обреза и винчестер обнаружили полицейские в автомобиле жителя Кентау
Фото: Polisia.kz
Выясняется, с какой целью мужчина хранил у себя оружие
Кентау. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Кентау задержан за незаконные хранение и перевозку огнестрельного оружия.

Ночью на одной из улиц города Кентау полицейские остановили автомобиль Mercedes, который показался им подозрительным. При проверке полицейские обнаружили в салоне автомобиля три огнестрельных оружия - два обреза и винчестер. Изъятое оружие направили на экспертизу.


Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", сообщает Polisia.kz.

Жителя Кентау доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование и выясняется, с какой целью мужчина хранил у себя оружие, рассказали в полиции.

Напомним, в Актобе задержан участник ОПГ, изъято оружие, боеприпасы и экстремистская религиозная литература.
 

Антикор завершил расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды по двум фактам незаконного завладения бизнесом

19.12.2022, 09:01 39346
Антикор завершил расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды по двум фактам незаконного завладения бизнесом
Фото: Polisia.kz
Сумма ущерба составила более 6,6 млрд тенге
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды по двум фактам незаконного завладения долями участия в предприятиях, сопряженного в том числе с похищением человека.

По данным Антикоррупционной службы, сумма причиненного потерпевшим ущерба составляет более 6,6 млрд тенге. 15 декабря уголовное дело направлено с обвинительным актом в прокуратуру для решения вопроса о предании подозреваемых суду.

Сатыбалды Г., руководство подконтрольной ей компании ТОО "Ария-Жана Астана" и должностные лица государственных органов подозреваются также в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство объектов", - говорится в сообщении.


Отмечается, что на стадии расследования причиненный государству ущерб полностью возмещен. Досудебное расследование по данному факту также завершено, дело передано на ознакомление подозреваемым и их адвокатам.

Расследование в отношении Сатыбалды Г. по другим эпизодам захвата бизнеса и незаконного лишения свободы продолжается", - пояснили в Антикоре.


Как сообщалось ранее, в июле Генпрокуратура озвучила суммы, возвращенные государству в рамках расследования дел в отношении Кайрата Боранбаева, Кайрата Сатыбалдыулы, Гульмиры Сатыбалды, руководителей ТОО "РОП".

В начале ноября стало известно о возвращении в РК драгоценных камней и ювелирных изделий стоимостью свыше $230 млн.  
 

В Актобе задержан участник ОПГ, изъято оружие, боеприпасы и экстремистская религиозная литература

17.12.2022, 13:05 84361
В Актобе задержан участник ОПГ, изъято оружие, боеприпасы и экстремистская религиозная литература
Фото: пресс-служба МВД РК
Полицейские в ходе обыска обнаружили оружие, патроны и религиозную литературу.
Актобе. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 15 декабря в 20.00 сотрудниками УБОП ДП Актюбинской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" был задержан житель Алгинского района, являющийся участником организованной преступной группы и приверженцем деструктивного религиозного течения, сообщает пресс-служба МВД РК.

У задержанного при проведении обыска по месту его жительства обнаружены и изъяты пистолет марки Макарова, охотничье ружье марки Mossberg 12-го калибра, патроны 9-го калибра (от ПМ) в количестве 38 штук, патроны 12-го калибра в количестве 19 штук, патронташ, охотничий нож, религиозные книги в количестве 18 штук.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР ОП Алгинского района по статье 287, часть 3, УК РК. Задержанный водворен в ИВС Алгинского РОП.
 

Экс-замначальника таможенного поста в Мангистау отделался штрафами за неоднократные взятки

15.12.2022, 20:14 135406
Экс-замначальника таможенного поста в Мангистау отделался штрафами за неоднократные взятки
Фото: Depositphotos
Ему назначено наказание в виде штрафа в 35-кратном размере суммы взятки - 16 млн тенге
Актау. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Актауском городском суде 14 декабря рассмотрено уголовное дело в отношении К. за совершение получения взятки, неоднократно (пункт 4 части 3 статьи 366 УК).

Подсудимый К., работая заместителем руководителя таможенного поста, 13 июля 2022 года получил от брокера Ч. 100 000 тенге за ускорение таможенного оформления и выпуска товара. В последующем после получения К. денег работники таможенного поста провели оформление и выпуск товара - цемента в объеме 3666 тонн. В последующем К. получал от Ч. деньги за проведение таможенных оформлений и выпуск товаров, принадлежащих фирме Ч., также 1, 8, 9 и 11 августа 2022 года, сообщает "Лада".

Еще одну взятку, согласно материалам уголовного дела, бывший замруководителя таможенного поста получил 14 июля 2022 года в размере 300 долларов. За это он обеспечил беспрепятственное и ускоренное оформление товаров в виде металлов.

Между подсудимым и его защитником, а также прокурором заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины. Это, а также раскаяние и наличие малолетних детей стало смягчающим уголовную ответственность обстоятельством. Обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание, в суде не было установлено.

Приговором суда К. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом 4 части 3 статьи 366 УК, и ему назначено наказание в виде штрафа в 35-кратном размере суммы взятки, что составляет 16 197 055 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
 

В США суд присяжных присудил "БТА Банку" свыше $218 млн по делу Аблязова

15.12.2022, 13:40 119001
В США суд присяжных присудил "БТА Банку" свыше $218 млн по делу Аблязова
Фото: Depositphotos
Присяжным были представлены показания основных сообщников
Нью-Йорк. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Соединенных Штатах Америки суд присяжных присудил "БТА Банку" более $218 млн в судебном процессе по делу Аблязова о краже и отмывании денежных средств, сообщает пресс-служба банка.

После трехнедельного судебного разбирательства суд присяжных вынес решение в пользу АО "БТА Банк" по всем искам против Triadou SPV S.A.

Присяжные присудили компании БТА возмещение ущерба в размере более 100 миллионов с процентами, начисленными с середины 2013 года, в результате чего общая сумма приговора составила более $218 миллионов", - проинформировали в пресс-службе.


Ответчик, Triadou SPV, является подставной компанией, созданной и контролируемой зятем Аблязова - Ильясом Храпуновым, которая получила более $70 миллионов посредством денежных средств, украденных у БТА, которые она инвестировала в недвижимость в Нью-Йорке и других местах в Соединенных Штатах.

Компания Triadou активно судилась в течение более семи лет, пока дело находилось на рассмотрении, и представила свою защиту присяжным в суде", - отметили в банке.


В ходе примерно трехнедельного судебного разбирательства присяжные заслушали показания различных свидетелей, в том числе бывших сотрудников УКБ-6 - подразделения банка во время пребывания Аблязова, ответственного за мошенничество, а также американских инвесторов, работавших с украденными средствами, лиц, причастных к схеме отмывания денежных средств, а также различных экспертов в области судебно-бухгалтерской экспертизы, мошенничества и отмывания денег, а также анализа почерка.

Присяжным также были представлены показания основных сообщников, в том числе Геннадия Петелина, который выдавался за законный источник финансового состояния компания Triadou, Ильяса Храпунова, курировавшего инвестиции компании Triadou, и самого Мухтара Аблязова", - сообщили в пресс-службе.


Вынося сегодня решение в пользу БТА, присяжные отвергли их показания и пришли к выводу, что компания Triadou сознательно отмывала денежные средства, похищенные Аблязовым у БТА.

Судебное разбирательство в Нью-Йорке от имени города Алматы и "БТА Банка" было возбуждено более семи лет назад по обвинению Мухтара Аблязова и его криминальных подельников в отмывании украденных денег в США.

Напомним, Франция лишила Мухтара Аблязова статуса беженца.

Мухтара Аблязова согласно законодательству ждет депортация или экстрадиция из Франции, возможно, обратно в Казахстан.
 

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