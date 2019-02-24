В Караганде расследуют избиение подростка у пиццерии

Караганда. 28 января. Kazakhstan Today - В Караганде у пиццерии избили подростка, полиция установила личности участников инцидента, передает Kazakhstan Today.

В Юго-Восточный отдел полиции обратилась 38-летняя жительница города. Она сообщила, что возле одной из пиццерий города неизвестные лица нанесли телесные повреждения ее несовершеннолетнему сыну, сообщили в пресс-службе Департамента полиции области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили всех участников инцидента.

В настоящее время начато досудебное расследование по части 2 статьи 293 УК РК, то есть "Хулиганство (совершенное) группой лиц", - пояснили в полиции.





По данным СМИ, пострадавшему подростку 11 лет.

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