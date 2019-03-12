В Карагандинской области трое сельчан украли из школы 15 ноутбуков

Караганда. 8 ноября. Kazakhstan Today - Трое жителей Нуринского района Карагандинской области похитили 15 ноутбуков из сельской школы, передает Kazakhstan Today.

9 октября в полицию Нуринского района поступило сообщение о том, что неизвестные из здания сельской школы похитили ноутбуки в количестве 15 штук. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье УК РК "Кража чужого имущества". По подозрению в совершении вышеуказанного преступления установлены трое жителей в возрасте от 25 и 27 лет, которые дали признательные показания. Вещественные доказательства изъяты", - сообщили в пресс-службе департамента областной полиции.





Расследование продолжается, иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит, отметили в ведомстве.





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