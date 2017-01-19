В Карагандинской области во взятках и поборах изобличили ответственных сотрудников двух министерств

Астана. 19 января. Kazakhstan Today - Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Карагандинской области выявлены коррупционные правонарушения, в результате которых изобличены ряд должностных лиц, сообщила пресс-служба Нацбюро.

В частности, директор Национального центра гигиены труда и профессиональных заболеваний МЗСР РК К.Сакиев на системной основе получал взятки от индивидуальных предпринимателей за беспрепятственное подписание договоров закупок о поставке медикаментов в рамках государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан "Денсаулык". Сакиев полностью признал вину, передает Kazakhstan Today.

В ведомстве также проинформировали, что по фактам неоднократных поборов со своих подчиненных изобличен руководитель департамента казначейства области Министерства финансов РК Нурпеисов.

"Должностные лица департамента через одного из заместителей руководителя передавали часть своих премиальных в сумме 150 тыс. тенге Нурпеисову для организации встречи комиссии из центрального аппарата Министерства финансов", - отметили в Нацбюро.

Нурпеисов полностью признал вину.

По данным фактам проводится досудебное расследование.

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