В Казахстане ликвидирована транснациональная преступная группа, занимавшаяся производством наркотиков  

Ежедневно они получали прибыль до 2 млн тенге

Фото: пресс-служба МВД РК

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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - МВД РК на территории республики пресечена деятельность преступной группы в составе 11 человек, которые посредством интернет-сайта Kyzdar.Net занимались онлайн-сводничеством, размещая рекламу лиц, занимающихся проституцией. Ежедневно они получали прибыль до 2 млн тенге, сообщает - МВД РК на территории республики пресечена деятельность преступной группы в составе 11 человек, которые посредством интернет-сайта Kyzdar.Net занимались онлайн-сводничеством, размещая рекламу лиц, занимающихся проституцией. Ежедневно они получали прибыль до 2 млн тенге, сообщает Polisia.kz





Установленный денежный оборот фигурантов составил свыше 8 млрд тенге (в среднем более 2 млрд тенге в год).





На сайте размещено около 6000 объявлений интимного характера. Установлено и допрошено 150 человек, которые показали, что систематически переводили деньги на счета топ-менеджеров сайта.





Согласно проведенной экспертизе размещенные на сайте материалы относятся к произведениям порнографического характера, а также предназначены для поиска и получения платных интимных услуг.





По результатам проведенных в Астане, Алматы, Павлодаре обысков изъято свыше 23 млн тенге, в том числе в криптовалюте, автомашины, компьютеры, мобильные телефоны и другие цифровые носители. Назначена судебная компьютерно-техническая экспертиза.





По данному факту проводится досудебное расследование по статье 309 УК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество".





Совместно с заинтересованными государственными органами принимаются меры по блокировке доступа пользователей к веб-сайту.





В пресс-службе МВД подчеркнули, что общественная опасность данных деяний заключается в нарушении нравственности и создает условия для распространения проституции.





Досудебное расследование продолжается.



