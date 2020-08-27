В Казахстане растет количество правонарушений в сфере взяточничества

Нур-Султан. 26 августа. Kazakhstan Today - За январь - июль текущего года было зарегистрировано 877 правонарушений, относящихся к взяточничеству - на 3,2% больше, чем годом ранее, передает Kazakhstan Today.

По данным аналитиков портала Ranking.kz , непосредственно за июль на взяточничество пришлось 56 правонарушений - сразу на 69,7% больше, чем год назад, хотя при этом вдвое меньше, чем месяцем ранее.

По итогам семи месяцем наибольшее количество правонарушений в сфере взяточничества пришлось на Западно-Казахстанскую область: 100 случаев - в 2,1 раза больше, чем годом ранее. В тройку печального первенства также вошли Алматы и Восточно-Казахстанская область: по 75 зарегистрированных правонарушений в каждом из регионов.

В Казахстане презентовали работу сервисного центра Antikor Оrtalygy, который послужит площадкой для взаимодействия Антикоррупционной службы с населением, сообщается на официальном сайте главы правительства. Были представлены инициативы, реализуемые в рамках проекта "Астана - адалдык аланы", основными целями которого являются искоренение бытовой коррупции, создание комфортных условий при получении госуслуг и обеспечение действенной реализации инструментов общественного контроля. Также представлен проект "Интерактивная карта открытых бюджетов", обеспечивающий возможность общественного контроля в онлайн-режиме над расходованием бюджетных средств госучреждений.

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