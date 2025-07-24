В Казахстане участились случаи мошенничества в отношении пожилых людей
В Нацбанке рассказали, какие схемы обмана мошенники используют чаще
Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальном банке заявили об участившихся случаях мошенничества, направленного против пожилых, с использованием современных цифровых технологий и методов социальной инженерии.
Злоумышленники активно используют различные сценарии для введения в заблуждение, применяя психологическое давление и методы манипуляции. Как правило, мошенники действуют внезапно: звонят или направляют сообщения, в разговоре настойчивы, оказывают давление с целью вывести человека из эмоционального равновесия и заставить принять необдуманное решение", - говорится в сообщении регулятора.
В Нацбанке рассказали, какие схемы обмана мошенники используют чаще:
- представляются сотрудниками пенсионного фонда, предлагая "перерасчет" пенсий или обещая дополнительные выплаты;
- выдают себя за представителей страховых компаний с "выгодными" предложениями по приумножению накоплений либо выплате вознаграждений;
- сообщают, что судятся с недобросовестной компанией, где когда-то приобретались лекарственные средства и причитается компенсация, при этом просят предоставить личные данные и осуществить финансовые операции;
- имитируют чрезвычайные ситуации, сообщая о вымышленных проблемах родственников (аварии, трудности) и настаивают на срочной передаче денег курьеру;
- представляются сотрудниками правоохранительных органов или Национального банка, убеждая продать недвижимость и перевести деньги на так называемые безопасные счета, которые на самом деле принадлежат мошенникам.
Национальный банк настоятельно рекомендует родственникам и опекунам пожилых граждан помочь им настроить на мобильных устройствах функцию блокировки неизвестных номеров, а также регулярно напоминать о необходимости отказа от перехода по сомнительным ссылкам, открытия неизвестных файлов и установки подозрительных приложений.
Ранее сообщалось, что Агентство по финансовому мониторингу фиксирует рост числа обращений в сall-центр по фактам телефонного мошенничества.