В Кызылординской области из отделения "Казпочты" похитили 66 млн тенге и пистолет Макарова

Кызылорда. 28 декабря Kazakhstan Today - В Кызылординской области задержан подозреваемый в краже из Шиелийского районного отделения АО "Казпочта" 66 млн тенге и пистолета Макарова, передает Kazakhstan Today.

"Преступление совершено в ночь с 17 на 18 декабря текущего года. Путем взлома пластикового окна подозреваемый проник в здание. Как установлено следствием, преступник похитил спецмешок с деньгами и пистолет Макарова и скрылся с места происшествия", - сообщили в пресс-службе ДВД региона.

По информации полиции, в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 50-летний житель Шиелийского района. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по пункту 3 части 4 статьи 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан, ведется расследование.

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