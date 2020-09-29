В Кокшетау трое неизвестных устроили стрельбу

Кокшетау. 28 сентября. Kazakhstan Today - Акмолинские полицейские завели уголовное дело после стрельбы в Кокшетау, передает Kazakhstan Today.

27 сентября в дежурную часть управления полиции Кокшетау поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что на проспекте Абылай-хана слышны хлопки похожие на выстрелы.

По данному сообщению полицейские начали досудебное производство по статье "Хулиганство".

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники батальона патрульной полиции, благодаря камерам наружного наблюдения Центра оперативного управления УП Кокшетау по горячим следам установили трех подозреваемых, которые признали вину. Нарушители совершили данные выстрелы на проспекте Абылай-хана, 1 для развлечения. Пострадавших нет", - проинформировали в пресс-службе ДВД Акмолинской области.

Установлено, что выстрелы произведены из изъятого полицейскими пускового устройства, спаренного для сигнала охотника.

Позже выяснилось, что все трое мужчин 31 года, 30 и 36 лет ранее привлекались к уголовной ответственности.

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