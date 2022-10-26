В Костанае девочка-подросток погибла под колесами автобуса

Костанай. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае водитель автобуса насмерть сбил девочку 2010 года рождения.
Смертельное ДТП с участием автобуса произошло на улице Абая 24 октября. Сообщение в скорую помощь поступило в 14.30.
Прибывшая на место бригада констатировала биологическую смерть. Предположительная причина смерти: политравма, несовместимая с жизнью. По характеру полученных повреждений очевидно: шансов выжить у девушки не было", - сказано в сообщении регионального управления здравоохранения.
Водитель автобуса водворен в ИВС, сообщает kstnews.kz.