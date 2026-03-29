28.03.2026, 17:42 14916
В Костанае нашли тело без вести пропавшего юноши
Молодого человека искали 10 дней
Рассказать друзьям
Костанай. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае по факту безвестного исчезновения 17-летнего парня возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе полиции города.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в камышовой зоне вблизи Гагаринской плотины обнаружено тело пропавшего, без признаков насильственной смерти", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
По информации СМИ, 17 марта молодой человек вышел из общежития колледжа и не вернулся.
новости по теме
28.03.2026, 17:08 15996
В Алматы более 400 стройкомпаний получили лицензии незаконно
Рассказать друзьям
Алматы. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы изобличена деятельность группы лиц, занимавшихся вводом в информационную систему "Е-лицензирование" заведомо ложных сведений для последующего получения строительных лицензий, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу РК.
По данным следствия, с 2021 года участники преступной схемы, действуя в сговоре с сотрудниками КГУ "Управление градостроительного контроля города Алматы", через подконтрольные компании предоставляли фиктивные данные о наличии промышленных баз, специальной техники и квалифицированных инженерно-технических работников. При этом фактическое соответствие установленным требованиям отсутствовало", - говорится в сообщении.
Как заявили в ведомстве, в результате в обход действующих квалификационных норм более 400 юридических лиц незаконно получили лицензии I категории в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
В ходе обысковых мероприятий изъяты документы и предметы, подтверждающие незаконную деятельность. За предоставление подобных "услуг" организаторы получали денежные вознаграждения в размере от 2 млн до 5 млн тенге. Следствие продолжается", - проинформировали в АФМ.
Ранее в Казахстане уже фиксировались нарушения в сфере строительного лицензирования. В Астане ряд компаний лишали лицензий за отклонение от проектной документации и нарушение строительных норм.
В Алматы также неоднократно выявлялись случаи несоблюдения требований: подрядчиков лишали лицензий после проверок за нарушения государственных нормативов.
Кроме того, эксперты и власти указывали на системную проблему точечной и неконтролируемой застройки, которая приводит к перегрузке инфраструктуры и снижению качества городской среды. На этом фоне отмечались риски допуска к рынку компаний без должного опыта и ресурсов, получивших лицензии формально.
28.03.2026, 10:18 25711
В Туркестанской области раскрыли схему хищения 928 млн тенге в ветслужбе
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Туркестан. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Туркестанской области выявлена схема хищения денежных средств в размере 928 млн тенге в деятельности ГКП на ПХВ "Ветеринарная служба", сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Установлено, что в период с 2022 по 2025 год руководители и ответственные сотрудники ветслужбы необоснованно и незаконно перевели 928 млн тенге путем внесения заведомо ложных сведений в платежные поручения при закупках (товаров, услуг и других). При перечислении денежных средств субъектам предпринимательства использовали собственные ЭЦП, где с целью сокрытия незаконных действий в платежных поручениях вводили ИИН одних и тех же субъектов бизнеса, меняя лишь их наименования", - проинформировали в прокуратуре.
Отмечается, что фактически субъектами предпринимательства услуги для ветслужбы не оказывались и товары не поставлялись. В результате неправомерных действий ряда должностных лиц государству причинен значительный ущерб.
По данному факту материалы зарегистрированы в ЕРДР по части 4 статьи 189 Уголовного кодекса, досудебное расследование осуществляют спецпрокуроры (управление уголовного преследования прокуратуры области). 26 марта четыре должностных лица (два экс-руководителя ветслужбы, заместитель и главный бухгалтер) признаны подозреваемыми и взяты под стражу", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление причастности других должностных лиц.
Ранее в Актобе вынесли приговор экс-чиновнику и депутатам по делу о мошенничестве.
27.03.2026, 20:52 43606
В поезде Актобе - Алматы произошло убийство: виновному дали 9 лет
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Актобе. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области вынесен приговор по делу об убийстве, совершенном в пассажирском поезде Актобе - Алматы, сообщили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры РК.
Трагедия произошла в октябре прошлого года во время служебной поездки. В вагоне-ресторане трое коллег употребляли алкоголь, после чего между двумя мужчинами возник конфликт. В тамбуре вагона один из пассажиров нанес своему коллеге несколько ножевых ударов, от которых тот скончался на месте", - проинформировали в прокуратуре.
Суд признал подсудимого виновным по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство) и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы.
Ранее в Астане на глазах у прохожих зарезали мужчину.
27.03.2026, 18:29 46566
В Актобе вынесли приговор экс-чиновнику и депутатам по делу о мошенничестве
Фото: pexels.com
Рассказать друзьям
Актобе. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 города Актобе рассмотрел уголовное дело в отношении трех подсудимых, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере и других преступлениях, сообщили в пресс-службе суда.
По данным СМИ, на скамье подсудимых бывший председатель Мугалжарского районного маслихата, его коллега и экс-глава отдела архитектуры.
В суде проинформировали, что один из подсудимых организовал изготовление подложных документов и незаконно завладел 100-процентной долей компании. Кроме того, подсудимые, действуя по предварительному сговору, организовали хищение бюджетных средств.
Как установил суд, схема заключалась в переоформлении общежития в жилой дом и последующем участии в государственных закупках. Несмотря на несоответствие установленным требованиям, объект был допущен к конкурсу и признан победителем. В результате государству был причинен ущерб на сумму 672 млн тенге - средства были выплачены за 70 квартир.
В суде подсудимые вину не признали и просили их оправдать.
Суд признал:
- одного подсудимого виновным в мошенничестве в особо крупном размере и назначил 6 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. По эпизоду подделки документов он оправдан за отсутствием состава преступления;
- второго подсудимого - виновным в организации мошенничества и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Ему назначено 6 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным запретом на госслужбу;
- третьего подсудимого - виновным в пособничестве мошенничеству с использованием служебного положения. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы с аналогичным пожизненным запретом.
Гражданский иск о взыскании материального ущерба удовлетворен в полном объеме - 672 млн тенге подлежат взысканию.
Как сообщалось ранее, вместо нормального дома очередникам продали старое общежитие без газа и горячей воды, но по цене новостройки.
27.03.2026, 14:33 51801
Спецоперация МВД в Алматы: изъято около 500 боеприпасов и огнестрельное оружие
Фото: polisia.kz
Рассказать друзьям
Алматы. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в рамках следственно-оперативных мероприятий по уголовным делам, связанным с похищением человека и причинением тяжкого вреда здоровью, из незаконного оборота изъяты огнестрельное оружие, а также около 500 боеприпасов различного калибра, сообщает Polisia.kz.
В результате скоординированных действий установлены и задержаны все причастные лица. Проведено 17 санкционированных обысков. Из незаконного оборота изъяты огнестрельное оружие, включая боевые пистолеты и автомат Калашникова без идентификационных номеров, а также около 500 боеприпасов различного калибра. По имеющейся оперативной информации, изъятое оружие и боеприпасы планировалось использовать для оказания криминального давления на представителей бизнеса", - заявили в полиции.
Подчеркивается, что своевременное пресечение противоправной деятельности позволило не допустить тяжких последствий.
Напомним, в Казахстане из незаконного оборота изъяли свыше 2,3 тысячи единиц оружия.
27.03.2026, 14:12 53796
В Караганде мать и дочь нашли мертвыми в квартире: возбуждено уголовное дело Дополнено
Фото: polisia.kz
Рассказать друзьям
Караганда. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из квартир на улице Крылова в городе Караганде нашли мертвыми 38-летнюю женщину и ее несовершеннолетнюю дочь, сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.
Обнаружены тела 38-летней женщины и ее несовершеннолетней дочери с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого установлена, принимаются меры по его задержанию", - заявили в ДП.
В полиции заверили, что следственными органами проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Дополнено 27.03.2026, 17.50
В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что разыскиваемый подозреваемый в двойном убийстве был найден мертвым. Тело 39-летнего мужчины было обнаружено на территории Актогайского района. По предварительной информации, он свел счеты с жизнью, выстрелив из зарегистрированного на него оружия.
Ранее в Астане на глазах у прохожих зарезали мужчину.
27.03.2026, 14:02 54566
В Жамбылской области женщину осудили на пять лет по делу о смертельном ДТП
Вина женщины доказана показаниями сторон, заключениями экспертов и другими материалами дела
Рассказать друзьям
Тараз. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области приговорил женщину к пяти годам по делу о смертельном дорожно-транспортном происшествии на трассе Алматы - Екатеринбург, сообщает пресс-служба суда.
Приговором суда Р. признана виновной по части 4 статьи 345 УК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с отсутствием прав управления автотранспортными средствами сроком на 7 лет", - заявили в пресс-службе.
При этом отмечается, что у подсудимой четверо детей в возрасте от двух до девяти лет, в связи с чем исполнение наказания отсрочено на пять лет. Как подчеркнули в суде, вина женщины доказана показаниями сторон, заключениями экспертов и другими материалами дела. Приговор пока не вступил в законную силу.
27 июля 2025 года около 8.30 управляла автомашиной марки Toyota Land Cruiser на трассе Алматы - Екатеринбург в Мойынкумском районе Жамбылской области. Находясь в утомленном состоянии Р. нарушила ПДД, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения, после чего ее автомобиль перевернулся. В результате 2 пассажира скончались от полученных несовместимых с жизнью телесных повреждений, сама подсудимая была госпитализирована в больнице", - добавили в суде.
По данным СМИ, подсудимая является супругой известного борца Шавката Рахмонова.
Напомним, 21 марта на проспекте Аль-Фараби произошло страшное ДТП, в результате которого погибли три человека.
Водитель автомобиля ZEEKR, двигаясь по проспекту, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров второго автомобиля погибли на месте. Подозреваемый получил травмы и находится под конвоем в медучреждении. После стабилизации его поместят в ИВС.
В полиции отметили, что все участники происшествия установлены, по фактам нарушений возбуждены административные производства, материалы направлены в суд. Автомобили помещены на штрафстоянку, изучаются записи камер видеонаблюдения. Расследование находится на особом контроле.
После случившегося в городе усилили контроль на дорогах, полиция начала проводить точечные рейды против опасного вождения и ночных гонок. Только за последние три дня выявлено более 5 тысяч нарушений ПДД, десятки водителей задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения.
Позже в Алматы ряд руководителей полиции сняты с должностей после смертельного ДТП.
27.03.2026, 11:40 49746
Астанчанин выдумал историю о насилии в армии и собирал деньги в соцсети
Автор поста задержан и водворен в изолятор временного содержания
Рассказать друзьям
Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане задержан 23-летний местный житель, которого подозревают в мошенничестве и распространении ложной информации, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.
23 февраля в социальной сети Threads некий пользователь с анонимного аккаунта сообщил, что подвергся сексуальному насилию при прохождении воинской службы и в настоящее время опасается преследования. Он рассказал, что год назад вернулся из армии и до сих не может забыть случившуюся с ним ужасную историю. Автор поста уверял, что якобы командир, угрожая, принудил его к действиям сексуального характера. Пост содержал подробности, которые привлекли внимание тысяч пользователей", - проинформировали в МВД.
Сообщается, что подозреваемый попросил финансовую поддержку у пользователей, ссылаясь на угрозу и заявив о необходимости выезда за границу. К публикации были прикреплены банковские реквизиты, на которые граждан просили переводить деньги, якобы необходимые для выезда.
По данным МВД, один из пользователей обратился в полицию для проверки счета. Полицейские выяснили, что владельцем указанного банковского счета является 17-летний знакомый подозреваемого. Только за два дня на его счет поступило более 100 денежных переводов.
В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий задержан автор поста, объявивший сбор денежных средств. Установлено, что размещенная информация не соответствует действительности. Более того, автор контента никакого отношения к воинской службе не имеет и никогда не служил в армии. Своими незаконными действиями он также дискредитировал воинскую службу. Со слов 23-летнего горожанина, ложное сообщение было им размещено целенаправленно для сбора денежных средств. По фактам распространения заведомо ложной информации и мошенничества возбуждены уголовные дела. Проводится досудебное расследование, задержанный водворен в изолятор временного содержания. С санкции суда арестован", - сообщили в ведомстве.
Ранее в Агентстве по финансовому мониторингу предупредили о новых фактах мошенничества, при которых злоумышленники используют технологию дипфейка с изображением официального представителя и фейковый сайт агентства.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
28.03.2026, 11:25В МЧС предупредили об опасности схода лавин 28.03.2026, 10:1826366В Туркестанской области раскрыли схему хищения 928 млн тенге в ветслужбе 28.03.2026, 16:4724566Крупный пожар потушили в районе барахолки в Алматы 28.03.2026, 12:0917291МИД: Казахстан укрепляет международные связи и культурное сотрудничество 28.03.2026, 17:0816651В Алматы более 400 стройкомпаний получили лицензии незаконно 22.03.2026, 12:13363596Главный день Наурыза отмечают сегодня в Казахстане 25.03.2026, 10:18222281Казахстан ведет активную диверсификацию экспортных направлений поставок нефти 25.03.2026, 19:10206851Инвестиции, транспорт и энергетика: о чем говорили Скляр и Чжао Лэцзи 25.03.2026, 20:00206076Объемы взаимной торговли между Казахстаном и Россией приблизились к отметке в $30 млрд 23.03.2026, 16:00183191Токаев призвал казахстанцев принять участие в эстафете чистоты и порядка 13.03.2026, 13:15674041Назначен новый зампредседателя Нацбанка 14.03.2026, 17:43591511Кабмин подписал соглашение по строительству парогазовой установки в Актау 13.03.2026, 18:41542886В Алматы произошло ДТП с участием автобуса, есть пострадавший 12.03.2026, 20:51473666Солдат-срочник погиб в Атырауской области 11.03.2026, 16:45473411Скляр вошел в совет директоров ERG
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Целесообразен ли запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы при сохраняющемся избытке иногороднего транспорта?