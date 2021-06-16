В Костанае водитель насмерть сбил велосипедистку и пытался скрыться

В Костанае, около 09.00, на пересечении улиц Тауелсіздік и Бородина произошло ДТП с участием велосипедиста и автомашины ВАЗ-2115. В результате столкновения, 44-летняя велосипедистка была доставлена в больницу с различными травмами. Впоследствии женщина скончалась, пишет kstnews.kz.
Водитель скрылся с места происшествия. В настоящее время он задержан. По факту ДТП начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - прокомментировали в пресс-службе ДП по Костанайской области.
Назначены экспертизы, проводятся дальнейшие следственные действия.
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