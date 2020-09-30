В Кызылординской области группу лиц подозревают в выписке фиктивных счетов-фактур на 776 млн тенге

Кызылорда. 29 сентября. Kazakhstan Today - Департаментом экономических расследований по Кызылординской области в рамках ОПМ "СТОП ОБНАЛ", пресечена деятельность организованной преступной группы, которая длительное время занималась выпиской счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, передает Kazakhstan Today.

Предварительная сумма ущерба, причиненного государству, составила 776 млн тенге", - сообщили в Комитете по финансовому мониторингу (КФМ) Минфина РК.

ДЭР по Кызылординской области начато досудебное расследование по частям 1,2 статьи 262 УК РК в отношении организатора и руководителя группы, а также ее участников.

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