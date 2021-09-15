В Москве задержали сбежавшего из истринского изолятора временного содержания уроженца Казахстана

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МОСКВА. 14 СЕНТЯБРЯ - Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД задержали Александра Мавриди, который в августе сбежал из истринского изолятора временного содержания, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Она уточнила, что операция прошла совместно с коллегами из Московской области и ФСБ при силовой поддержке Росгвардии, сообщает РИА Новости

Александра Мавриди искали не только в России, но и в Казахстане, откуда он родом, но взяли в Москве. Как выяснилось, он прятался на снимаемой квартире на Дубравной улице в Митино, пишет "Коммерсантъ"

Он попытался оказать сопротивление, но силовики обезвредили подозреваемого и доставили в территориальный отдел СК. После того как специалисты снимут отпечатки пальцев и подтвердят личность Мавриди, его доставят к следователю и допросят.

Резонансный побег пяти человек из изолятора в Истре состоялся 6 августа. Четверо проходили по делу о краже, Мавриди же обвиняют в убийстве из арбалета предпринимателя Владимира Маругова и лишении свободы столичного адвоката.

Троих беглецов в разное время удалось задержать, еще один сдался сам.

По версии следствия, врио начальника ИВС распорядился поместить обвиняемых по одному делу в общую камеру. Таким образом, они смогли вырабатывать единую позицию, чтобы усложнить ход расследования, а также составить план побега. Кроме того, в эту камеру незаконно переместили и Мавриди.

Сотруднику учреждения предъявили обвинения по статье "Превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями". По ней может грозить до десяти лет заключения. Фигурант дела полностью признал вину.

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