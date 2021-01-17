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В Павлодаре выстрелом в лицо убита женщина

16.01.2021 53812
Павлодар. 16 января. Kazakhstan Today - В Павлодаре 15 января выстрелом в лицо из ружья убита женщина. Подозреваемый задержан, передает Kazakhstan Today.
 
По информации департамента полиции Павлодарской области, убийство произошло 15 января по улице Камзина, 352. Полицейские получили сообщение в 19.25 о выстреле в лицо девушки.
 

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что в женщину, которая скончалась на месте, из гладкоствольного ружья выстрелил мужчина", - уточнили в пресс-службе полиции.

 
По данному факту начато досудебное расследование по статье Уголовного кодекса Республики Казахстан "Убийство".
 
Подозреваемого в преступлении задержали, у него изъяли ружьё. Решается вопрос об избрании меры пресечения. 
 

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