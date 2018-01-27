В Петропавловске экс-начальника РОВД осудили на пять лет за мошенничество

Петропавловск. 26 января. Kazakhstan Today - В Петропавловске экс-начальника Тайыншинского РОВД осудили на пять лет за мошенничество, передает Kazakhstan Today.

Пётр Мартынюк обманным путём требовал с брата одного из подсудимых 1 млн 850 тыс. тенге. Взамен полковник обещал смягчить наказание и помочь заключить процессуальное соглашение о признании вины, заранее зная, что повлиять на исход дела он не сможет, сообщает "Хабар 24" .

C поличным Мартынюка задержали в апреле прошлого года. В тот момент главному полицейскому района передали очередную партию взятки - 500 тыс. тенге.

Сегодня экс-полицейскому вынесли приговор. Иск потерпевшего удовлетворён частично, ему подсудимый вернёт 1 млн 350 тыс. тенге.

"Мартынюк Петра Владимировича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 190, часть 3, пункт 2, УК РК, и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, добытого преступным путём, либо на средства, добытые преступным путем, с пожизненным лишением права занимать должности связанные с выполнением государственных функций, с лишением специального звания - полковник полиции", - зачитал приговор судья городского суда Алмас Жумагазин.

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