09.01.2023, 21:14 11626
В полиции прокомментировали видео драки с участием сыновей олигархов
Фото: скриншот
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Алматы. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В пресс-службе МВД РК прокомментировали видео, на котором заснято, как, предположительно, сыновья олигархов Бахарадина Аблазимова и Динмухамета Идрисова Жармухамед Идрисов и Нурмухамед Нугманов избили людей в караоке-клубе.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293, часть 2, УК РК. Участники драки установлены и допрошены. С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных участниками конфликта, назначены судебно-медицинские экспертизы", - сообщили в ведомстве.
Производство по уголовному делу осуществляет следственное управление ДП Алматы.
Информация о том, что драку устроили сыновья олигархов, появилась в Telegram-канале «БАСЕ».
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09.01.2023, 20:52 12426
В Костанайской области задержали группу вымогателей
Преступная группа подозревается в совершении 12 уголовных правонарушений. Общий ущерб составил более 10 миллионов тенге
Фото: Polisia.kz
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Костанай. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по борьбе с организованной с преступностью ДП Костанайской области пресекли деятельность преступной группы, длительное время занимавшейся вымогательствами и иными видами преступлений на территории региона, сообщает Polisia.kz.
По словам начальника УБОП области Серика Байгонова, в результате оперативной разработки в различных регионах области было задержано 10 подозреваемых, причастных к совершению вымогательств и других видов преступлений.
Преступная группа подозревается в совершении 12 уголовных правонарушений в отношении жителей региона, среди которых были и предприниматели. Общий ущерб составил более 10 миллионов тенге.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.
09.01.2023, 17:04 23351
Антикор задержал подозреваемого в вымогательстве 50 млн тенге у предпринимателя
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой задержан подозреваемый в вымогательстве денежных средств в особо крупном размере у предпринимателя.
Антикоррупционной службой пресечена преступная деятельность гражданина Абиева Т., подозреваемого в вымогательстве денежных средств в особо крупном размере у предпринимателя под угрозой распространения в СМИ порочащих сведений и за удаление несоответствующих действительности видеопубликаций на своем ютуб-канале. 14 декабря т.г. Абиев задержан после получения 50 миллионов тенге и с санкции суда взят под стражу сроком на 2 месяца", - сообщили в Антикоре.
Помимо этого установлено, что задержанный с целью введения в заблуждение работников госорганов и граждан зарегистрировал частное юридическое лицо ТОО "Департамент по борьбе с коррупцией".
Представляясь руководителем указанной организации, тем самым создавая образ представителя власти, Абиев требовал от предпринимателей и должностных лиц госорганов совершения действий в его личных интересах, а также предоставления информации и материалов в нарушение установленного законом порядка. Преследуя исключительно корыстные мотивы, Абиев за денежные вознаграждения выдавал физическим лицам служебные удостоверения работника своей организации, вводя их в заблуждение о якобы предоставляемом им статусе представителя власти. Однако деятельность Абиева никоим образом не связана с работой правоохранительных органов", - проинформировали в Антикоррупционной службе.
Проверяется информация о причастности Абиева к другим аналогичным преступлениям.
Обо всех подобных фактах незаконной деятельности Абиева просим обращаться в Антикоррупционную службу по номеру 1424. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в Шымкенте сотрудники УБОП задержали бизнесмена, подозреваемого в вымогательстве крупной суммы денег у чиновника из Туркестанской области.
09.01.2023, 16:19 25421
В суде Алматы началось разбирательство по делу вайнеров, обвиняемых в создании финпирамиды
Фото: Depositphotos
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Алматы. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы началось главное судебное разбирательство по делу о создании трех финансовых пирамид Astex, Mudarabah Capital и ACD Technology. На скамье подсудимых 12 человек, в том числе известные вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов.
Прокурор Ерлан Куланбаев зачитал обвинительный акт. Согласно документу, основным организатором финансовой пирамиды следствие считает Алмаса Курмангалиева. Также по делу проходит еще 11 человек, которые так или иначе участвовали в привлечении денежных средств казахстанцев, сообщает Zakon.kz.
Курмангалиев, находясь в городе Алматы, совершил тяжкое уголовное правонарушение в сфере экономической деятельности. Так, в начале 2019 года у Курмангалиева, имевшего опыт с сфере предпринимательской деятельности в сфере инвестирования, возник преступный умысел, направленный на личное обогащение, путем создания финансовой инвестиционной пирамиды", - сказал Ерлан Куланбаев.
По версии следствия, обвиняемый тщательно разработал преступный план, по которому ставил цель создания ОПГ и подбор ее членов. Первым из них стал его близкий родственник - Ержан Мансуров. Именно он зарегистрировал на свое имя ТОО "ACD Technology" со 100-процентной долей своего участия и назначил себя директором этого ТОО. В обвинительном акте были отражены суммы, которые перечисляли потерпевшие ТОО "ACD Technology", они варьировались от нескольких десятков тысяч до сотен миллионов тенге.
Сообщается, что общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил около 2 миллиардов тенге. Из обвинительного акта следует, что активные участники проводили агитацию и даже запустили так называемую бонусную программу, которая гарантировала 10-процентное вознаграждение от суммы, перечисленной в ТОО каждым новым вкладчиком, которого они приведут.
Согласно регистрационным данным, деятельность ТОО была направлена на производство компьютеров. Далее Курмангалиев, действуя согласно своему преступному плану, поставил на конвейер деятельность по приему денежных вкладов на инвестирование проекта с выплатой дивидендов в 20% от внесенной суммы вклада в течение 32 дней (240% в год), обеспечивая тем самым моментальное поступление денежных средств, часть которых направлялась на погашение задолженности перед ранее обратившимися клиентами. Оставшаяся часть направлялась на личное обогащение", - рассказал Ерлан Куланбаев.
По словам гособвинителя, для увеличения прибыли они в ноябре 2019 года создали еще одну компанию и записали ее на другого родственника Алмаса Курмангалиева - Ерлана Мансурова, который также начал привлекать средства казахстанцев, но уже в ТОО "ASTEX.KZ". Фирма действовала по той же схеме, что и ТОО "ACD Technology".
Уже третья финансовая пирамида - ТОО "Mudarabah Capital", организатором которой, по версии следствия, стал все тот же Алмас Курмангалиев, была образована уже в 2020 году. Тогда, по версии следствия, раскрутку этого ТОО и привлечение новых вкладчиков стимулировала широкая реклама в соцсетях с участием известных блогеров, актеров и других лидеров общественного мнения.
Согласно изъятым документам, именно в ТОО "Mudarabah Capital" в состав учредителей вошли популярные вайнеры Мейржан Туребаева, Мейирхан Шерниязов и Азимжан Саидбаев. Последний сейчас объявлен в международный розыск.
По данным Sputnik.kz, после оглашения прокурором обвинительного заключения только один из подсудимых - Ержан Жармухамет признал вину частично. Молодой человек уверял, что к организации финансовой пирамиды и участию в ОПГ не имеет никакого отношения и был лишь наемным сотрудником на зарплате, а в процессе досудебного расследования полностью погасил вменяемый ему ущерб, перечислив средства на специальный счет в банке, как того требует закон. Все остальные подсудимые своей вины не признали.
В дальнейших заседаниях суд намерен допросить потерпевших и свидетелей, а также подозреваемых и внимательно изучить материалы дела.
Как сообщалось ранее, 13 декабря прокуратура Алматы направила уголовное дело в отношении известных вайнеров в суд.
09.01.2023, 15:54 26361
Экс-зампред Антикора задержан по подозрению в коррупции
Фото: gov.kz
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности по подозрению в коррупции задержан экс-заместитель председателя Антикоррупционной службы Максат Кожабаев, сообщает пресс-служба КНБ.
В рамках досудебного расследования по подозрению в совершении коррупционного правонарушения задержан бывший высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов Максат Кожабаев", - проинформировали в ведомстве.
По данным КНБ, следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
Иная информация в интересах следствия не разглашается", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что по итогам января-октября прошлого года уголовные коррупционные правонарушения совершили 123 служащих органов внутренних дел.
09.01.2023, 11:58 31406
АФМ обещает вознаграждение за информацию о нахождении шестерых членов ОПГ, подозреваемых в рейдерстве
Расследование по факту рейдерских захватов и установлению причастных лиц, способствовавших ОПГ, продолжается
Фото: АФМ РК
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Шестеро членов ОПГ, подозреваемых в рейдерстве при координации Елдоса Коспаева, находятся в розыске, напоминает Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан.
Скрываются от следствия Елдос и Айдос Коспаевы, Ерлан Имашев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов. Напомним, преступная группа длительное время держала в страхе предпринимателей города Алматы. Путем применения насилия и угроз ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом", - говорится в сообщении ведомства.
Досудебное расследование по факту рейдерских захватов и установлению причастных лиц, способствовавших ОПГ, продолжается.
Лиц, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемых, просим сообщить по телефону доверия АФМ: 8 (7172) 708-478, 8 (727) 279-29-56. За предоставление информации предусмотрено вознаграждение", - добавили в АФМ.
Напомним, что в рамках досудебного расследования 5 участников арестованы, организатор Коспаев Елдос, а также его доверенные лица Имашев Ерлан и Шалин Руслан объявлены в розыск. В отношении них судом заочно санкционирована мера пресечения - содержание под стражей.
09.01.2023, 09:50 35021
Бизнесмен вымогал у чиновника 50 млн тенге в Туркестанской области
Фото: Polisia.kz
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Шымкент. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте сотрудники УБОП задержали бизнесмена, подозреваемого в вымогательстве крупной суммы денег у чиновника из Туркестанской области, сообщает Polisia.kz.
В полицию Шымкента обратился руководитель одного из государственных учреждений. Мужчина сообщил, что частный предприниматель под угрозой распространить информацию, порочащую его деловую репутацию, требует 50 млн тенге. Заявление оперативники зарегистрировали в ЕРДР по статье 194 УК РК "Вымогательство".
Сотрудники УБОП провели оперативные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался житель мегаполиса, который ранее участвовал в конкурсе по госзакупу. Однако проиграл и в этом обвинил потерпевшего. Полицейские задержали его с поличным во время передачи 45 млн тенге, из которых 40 млн тенге были муляжами", - проинформировали в полиции.
Подозреваемый находится под стражей. В отношении него проводится досудебное расследование. Полицейские проверяют причастность задержанного и к другим аналогичным преступлениям.
09.01.2023, 08:18 38101
В ходе спецоперации МВД и КНБ ликвидирована крупная нарколаборатория в Алматинской области
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством внутренних дел и Комитетом национальной безопасности пресечена деятельность подпольной нарколаборатории в Алматинской области.
7 января силами МВД и КНБ по месту производства наркотиков с поличным задержан организатор нарколаборатории, наладивший масштабное производство синтетических наркотиков. В ходе обыска обнаружено и изъято 30 кг психотропного вещества "мефедрон" и более тонны химических реактивов, предназначенных для изготовления наркотиков", - сообщает Polisia.kz.
Отмечается, что задержанию предшествовала оперативная разработка с проведением комплекса специальных оперативно-розыскных и технических мероприятий по согласованию с прокуратурой.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия по установлению каналов поставки оборудования и причастности иных участников. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан", - проинформировали в МВД.
Ранее сообщалось, что восемь граждан Украины организовали подпольные нарколаборатории в Алматинской области.
08.01.2023, 19:41 42916
В Талдыкоргане установили сбыт партии сайгачьих рогов
Фото: Polisia.kz
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Талдыкорган. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего жителя Аксуского района при попытке незаконно сбыть партию сайгачьих рогов, сообщает МВД РК.
«8 января задержание подозреваемого произведено полицейскими при содействии сотрудников Погранслужбы Комитета национальной безопасности и спецназовцев Нацгвардии. Мужчина, оказавшийся 32-летним жителем Аксуского района, пытался незаконно сбыть партию сайгачьих рогов», - информирует Polisia.kz.
Сообщается, при обыске у задержанного изъяты две дорожные сумки с животными дериватами в количестве 222 штук.
Расследование проводится по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Задержанный находится под стражей.
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