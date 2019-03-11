Астана. 23 января. Kazakhstan Today - В РГП "Казгидромет" прокомментировали задержание руководителей "Казгидромета" по подозрению в совершении преступления предусмотренных частью 4 статьи 366 УК РК, передает Kazakhstan Today.





"Согласно уведомления Комитета национальной безопасности РК в качестве подозреваемых задержаны директор филиала РГП "Казгидромет" по Карагандинской области Андрианов Р.И. и заместитель генерального директора РГП "Казгидромет" Султанов Н.К. РГП "Казгидромет" оказывает поддержку проводимым следственным мероприятиям, обеспечивает беспрепятственный доступ ко всем запрашиваемым материалам, и не располагает информацией о проводимых следственно-оперативных мероприятиях", - сообщили в пресс-службе предприятия.





Как сообщалось ранее, 17 января текущего года в результате реализованных Комитетом национальной безопасности мероприятий по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 366 УК РК (Получение взятки в особо крупном размере) задержан ряд руководителей РГП "Казгидромет". В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.





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