В РК судят транснациональную группу, отправлявшую девушек в сексрабство в Бахрейн

НУР-СУЛТАН. 5 ОКТЯБРЯ - В Казахстане начался суд над участниками транснациональной группы, которые вербовали девушек для работы в Бахрейне, где они попадали в сексуальное рабство, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В этом году нами завершено расследование в отношении транснациональной организованной группы в составе 19 лиц, являющихся гражданами Республики Казахстан, Российской Федерации и Королевства Бахрейн, которая на протяжении последних пяти лет занималась торговлей людьми, в том числе несовершеннолетними, для сексуальной эксплуатации в Бахрейне. Общее количество потерпевших составило 39 граждан. В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде", - сообщил сегодня на брифинге в СЦК начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов.
По его словам, в рамках противодействия торговле людьми в Казахстане ликвидировано восемь каналов вывоза наших граждан с целью эксплуатации в Катар, Индонезию, Бахрейн, ОАЭ, Турцию и Южную Корею, а также два ввоза из Узбекистана и Кыргызстана.
Он отметил, что Казахстан является страной ввоза, вывоза и транзита жертв торговли людьми. Поэтому законодательно предусмотрено продление сроков пребывания в Казахстане иностранцев, в отношении которых совершено тяжкое преступление, до вынесения судебного решения по уголовному делу. Также указанные лица освобождаются от административной ответственности.
Это создаёт благоприятные условия для мигрантов, подвергавшихся трудовой либо сексуальной эксплуатации. Защита и помощь всем пострадавшим осуществляется в рамках законов "О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе" и "О Фонде компенсации вреда потерпевшим". За последние три года ежегодно выявляется до 90 жертв торговли людьми, из них до 20 - это потерпевшие от трудовой эксплуатации", - проинформировал Санжар Адилов.
В целом, по его словам, в Казахстане сформирована достаточная законодательная база, направленная на борьбу с торговлей людьми, которая постоянно совершенствуется. Последние изменения вступили в силу в январе 2020 года: предусмотрено исключение возможности примирения сторон по фактам торговли людьми; ужесточено наказание за торговлю органами и вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией. За указанные преступления предусмотрена ответственность с максимальной мерой наказания до 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В Павлодаре осуждены руководитель и завскладом "Когамдык келисим"
06.10.2021, 13:03 22465
ПАВЛОДАР. 6 ОКТЯБРЯ - Приговором Суда №2 города Павлодара руководитель КГУ "Когамдык келісім" осужден за неоднократную растрату, а заведующая хозяйством-складом административно-хозяйственного отдела за пособничество в растрате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как следует из материалов дела, с сентября 2016 года по апрель 2021 года завскладом КГУ "Когамдык келісім" ежемесячно с ведома руководителя этого ведомства составляла и подписывала табели учета рабочего времени, где указывала уборщицу, которая не работала в данной организации, а заработную плату уборщицы отдавала руководителю. Всего таким образом похищено 2 869 685 тенге, которые глава ведомства растратил на свои нужды.
Кроме этого, с сентября 2020 года по февраль 2021 года К.Н. (руководитель) издал три приказа в отношении себя и своего водителя о командировках за пределы города Павлодара, тогда как на самом деле они в командировки не выезжали. После этого подписал авансовые отчеты и таким образом похитил путем растраты 368 913 тенге, полученных в качестве возмещения командировочных расходов", - рассказали в пресс-службе городского суда Павлодара.
Вина подсудимых в совершении растраты и пособничестве в растрате доказана собранными по делу доказательствами: признательными показаниями, свидетелей, заключениями экспертиз и другими.
По информации суда, данное коррупционное преступление относится к категории тяжких.
С учетом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств подсудимым назначено по 2 года лишения свободы каждому. Также оба пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе", - добавили в пресс-службе.
Приговор в законную силу не вступил.
В Павлодарской области директор школы оформила кредит на сельчанку
06.10.2021, 11:36 39232
ПАВЛОДАР. 6 ОКТЯБРЯ - Директор школы в Павлодарской области задержана по подозрению в мошенничестве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, жительнице одного из сел Майского района стали звонить из микрокредитной организации и требовать оплатить долг по кредиту в 1 млн тенге. Поняв, что она стала жертвой мошенничества, женщина сразу же обратилась в полицию, пишет Pavlodarnews.kz.
По данному факту было начато досудебное расследование по статье 190 УК Республики Казахстан (Мошенничество)", - говорится в сообщении ДП.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Майского района установили и задержали подозреваемую в мошенничестве. Ею оказалась директор одной из школ Майского района, которая, как выяснилось, и оформила на сельчанку кредит.
Перевозчика наркотиков в особо крупном размере задержали на вокзале Тараза
06.10.2021, 11:22 48331
Фото: ДП на транспорте
ТАРАЗ. 6 ОКТЯБРЯ - На вокзале города Тараза задержан мужчина, перевозивший наркотики в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сотрудниками транспортной полиции на железнодорожном вокзале Тараза задержан 53-летний житель Жамбылской области, у которого изъято наркотическое средство "марихуана высушенная" весом более 7,5 килограммов. Наркотики обнаружены с помощью служебно-розыскной собаки", - сообщил заместитель начальника департамента полиции на транспорте Нуржан Алибаев.
По его словам, вес изъятых наркотиков по действующему законодательству относится к особо крупному размеру.
Как пояснил задержанный, марихуану он самостоятельно собрал в конце июля и планировал перевезти железнодорожным транспортом в Караганду.
По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере). Проводится расследование", - сказал полковник полиции.