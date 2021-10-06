В РК судят транснациональную группу, отправлявшую девушек в сексрабство в Бахрейн

НУР-СУЛТАН. 5 ОКТЯБРЯ - В Казахстане начался суд над участниками транснациональной группы, которые вербовали девушек для работы в Бахрейне, где они попадали в сексуальное рабство, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В этом году нами завершено расследование в отношении транснациональной организованной группы в составе 19 лиц, являющихся гражданами Республики Казахстан, Российской Федерации и Королевства Бахрейн, которая на протяжении последних пяти лет занималась торговлей людьми, в том числе несовершеннолетними, для сексуальной эксплуатации в Бахрейне. Общее количество потерпевших составило 39 граждан. В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде", - сообщил сегодня на брифинге в СЦК начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов.

По его словам, в рамках противодействия торговле людьми в Казахстане ликвидировано восемь каналов вывоза наших граждан с целью эксплуатации в Катар, Индонезию, Бахрейн, ОАЭ, Турцию и Южную Корею, а также два ввоза из Узбекистана и Кыргызстана.

Он отметил, что Казахстан является страной ввоза, вывоза и транзита жертв торговли людьми. Поэтому законодательно предусмотрено продление сроков пребывания в Казахстане иностранцев, в отношении которых совершено тяжкое преступление, до вынесения судебного решения по уголовному делу. Также указанные лица освобождаются от административной ответственности.

Это создаёт благоприятные условия для мигрантов, подвергавшихся трудовой либо сексуальной эксплуатации. Защита и помощь всем пострадавшим осуществляется в рамках законов "О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе" и "О Фонде компенсации вреда потерпевшим". За последние три года ежегодно выявляется до 90 жертв торговли людьми, из них до 20 - это потерпевшие от трудовой эксплуатации", - проинформировал Санжар Адилов.

В целом, по его словам, в Казахстане сформирована достаточная законодательная база, направленная на борьбу с торговлей людьми, которая постоянно совершенствуется. Последние изменения вступили в силу в январе 2020 года: предусмотрено исключение возможности примирения сторон по фактам торговли людьми; ужесточено наказание за торговлю органами и вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией. За указанные преступления предусмотрена ответственность с максимальной мерой наказания до 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества.