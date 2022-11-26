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В Казахстане за перевозку крупной партии наркотиков задержан лидер ОПГ

25.11.2022, 18:19 15646
Атырау. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Транспортными полицейскими за перевозку крупной партии наркотиков задержан 49-летний житель города Атырау, который является лидером организованной преступной группы, сообщает Polisia.kz.
 

В ходе проведения оперативных мероприятий задержаны мужчина и две женщины, которые организовали перевозку крупной партии наркотиков железнодорожным транспортом из Алматы до Атырау. При этом все три соучастника преступления ранее судимы по различным статьям, более того, 49-летний мужчина, житель города Атырау, является лидером ОПГ", - проинформировали в полиции.

 
Также транспортными полицейскими задержаны перевозчики и получатель крупной партии наркотиков.
 
Установлено, что изъятое вещество является гашишем в особо крупном размере, общим весом 327 граммов.
 
По данному факту проведено досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса РК (Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, в особо крупном размере) и материал был направлен в суд.
 
Приговором Мугалжарского районного суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 6 лет в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что КНБ задержал 32 участника ОПГ в Кызылординской области.
 

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В Актюбинской области приверженцы деструктивно-религиозного течения организовали финпирамиду

26.11.2022, 10:21 2726
Актобе. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области приверженцы деструктивно-религиозного течения организовали финансовую пирамиду под видом автоломбарда на территории региона, сообщает Polisia.kz
 

Организаторы обещали вкладчикам выкупить их автотранспортные средства выше рыночной цены, однако автомобили продавались третьим лицам ниже цены рынка в два и более раза, а выплаты осуществлялись за счет привлечения новых "клиентов", - проинформировали в полиции.

 
При проведении спецоперации задержаны два организатора финансовой пирамиды и другие лица, подозреваемые в причастности к данной противозаконной деятельности.
 
В ходе обысков изъяты организационная техника, документация, касающаяся незаконной деятельности ТОО, литература религиозного характера, банковские карты, электронные носители памяти и сотовые телефоны.
 
В настоящее время подозреваемые руководители пирамиды с санкции суда арестованы.
 
Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по изобличению в соучастии в финансовой пирамиде представителей криминалитета и приверженцев деструктивных религиозных течений.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области более двух тысяч граждан стали жертвами финпирамиды.

 

В Казахстане заблокирован сайт ВОЗ

26.11.2022, 10:15 3256
В Казахстане заблокирован сайт ВОЗ
Конаев. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Решением Талгарского районного суда сайт Всемирной организации здравоохранения заблокирован на территории Казахстана, сообщает пресс-служба суда.
 

Согласно вынесенному решению Талгарского районного суда от 14 октября 2022 года, рассмотренного гражданского дела по заявлению прокурора Талгарского района (в интересах государства), выступившего с требованием о признании продукции, размещенной в иностранных средствах массовой информации, интернет-ресурсах, незаконной и приостановлении ее распространения на территории Республики", - проинформировали в ведомстве.

 
Судом установлено, что в мессенджере Telegram при выборе функции "поиск" в открытом доступе находится бот "Способы суицида", при входе на который автоматически происходит переписка с ботом и в ходе диалога с которым посетителю предлагаются способы совершения суицида (болезненный либо безболезненный), и при выборе одного из них бот направляет посетителю различные способы их совершения с подробным описанием действий.
 

Учитывая всеобщую доступность интернета гражданам, в том числе пользователями которого являются несовершеннолетние дети и молодежь, данная информация представляет опасность в формировании неблагоприятной общественно-социальной ситуации", - отметили в суде.


Данное решение вступило в законную силу.
 

Двух алматинцев задержали за угрозы журналистам

25.11.2022, 21:21 11756
Двух алматинцев задержали за угрозы журналистам
Фото: Polisia.kz
Алматы. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В МВД рассказали о расследованиях фактов угроз, воспрепятствовании профессиональной деятельности и других противоправных действий в отношении представителей СМИ, сообщает Polisia.kz.
 
Руководитель следственной службы МВД Санжар Адилов, отвечая на вопросы журналистов о принимаемых мерах, сообщил, что в полиции на данный момент проводят оперативно-разыскные мероприятия с целью привлечения к ответственности лиц, допустивших противоправные действия в отношении представителей СМИ.
 
По словам Санжара Адилова, следственным управлением департамента полиции в порядке статьи 128 УПК РК задержаны и водворены в ИВС два жителя Алматы. Оба подозреваемых изобличены в том, что с сентября по ноябрь воспрепятствовали профессиональной деятельности журналистов путем угроз, а также совершили ряд хулиганских действий, повредив имущество офисов редакций "Elmedia KZ News" и "Оrda.kz".
 

Кроме признательных показаний, вина задержанных подтверждается достаточными добытыми доказательствами и фактическими уликами", - отметил Санжар Адилов.

 
Преступные деяния подозреваемых квалифицированы по статьям 293 ч.2 п.1,3 (Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, неоднократно), 158 ч.2 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистам), 115 (Угроза) УК РК.
 
В настоящее время принимаются меры по установлению организаторов и соучастников преступлений. Расследование преступлений находится на контроле МВД.
 
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил заняться расследованием случаев нападения на офис редакции ElMedia в Алматы.
 

В Туркестанской области школьницу задержали по подозрению в убийстве

25.11.2022, 18:49 15251
В Туркестанской области школьницу задержали по подозрению в убийстве
Фото: Depositphotos
Туркестан. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области убили подростка. Подозреваемой по этому делу проходит школьница.
 
Трагедия произошла в Шардаринском районе. По информации областного департамента полиции, встреча подростков состоялась около 03.00. У девочки с собой был нож. В ходе ссоры она нанесла подростку ножевое ранение, от которого мальчик скончался на месте, сообщает OTYRAR.
 
Тело нашли на улице. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили личность погибшего. В течение часа полицейские задержали подозреваемую. Свою вину она признала.
 
Также были изъяты кухонный нож и другие вещественные доказательства. Сейчас по данному делу ведется следствие, назначены экспертизы.
 

Крупную партию синтетики изъяли в Рудном

25.11.2022, 14:58 18236
Крупную партию синтетики изъяли в Рудном
Фото: Polisia.kz
Рудный. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Крупную партию синтетических наркотиков изъяли полицейские у наркосбытчицы в Рудном.
 

Во время ОПМ "Рефлекс" в городе Рудном полицейскими задержана 32-летняя женщина. В доме подозреваемой в ходе обыска изъято более 45 граммов синтетического наркотика, расфасованного по зип-пакетам. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 297, часть 3, УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта", - сообщил заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности Аят Картбаев.


Проводится досудебное расследование. Задержанная водворена в ИВС.
 
В департаменте полиции сообщили, что с начала года из незаконного оборота было изъято 197 кг различных наркотиков, из них более 2 килограммов "синтетики".
 
 

В Алматы задержаны подозреваемые в нападении на офис редакции ElMedia

25.11.2022, 10:17 21896
В Алматы задержаны подозреваемые в нападении на офис редакции ElMedia
Фото: Кадр с видео
Алматы. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы задержали двух 18-летних подозреваемых в нападении на офис редакции ElMedia.
 
По информации департамент полиции Алматы, один из задержанных - житель Алматы, второй - Тараза.
 
Действия фигурантов квалифицируются по статье 434 КоАП "Мелкое хулиганство", уточняет Polisia.kz.
 
Материал производства для принятия решения будет направлен в суд.
 
Отмечается, что задержанные признались в совершенном деянии.
 
Другие обстоятельства дела устанавливаются.

 
Как сообщили в редакции ElMedia, вчера ночью были разбиты витрины входной группы административного здания, где находится редакция ElMedia.
 
По словам журналистов, это уже не первое нападение на офис. Так, в ночь перед выборами входную группу забросали камнями.
 
Ранее, в середине октября, было две подобные атаки.
 

 

Криминального "авторитета", лидера и участника преступной группы задержали в Астане

25.11.2022, 08:45 23536
Криминального "авторитета", лидера и участника преступной группы задержали в Астане
Фото: Polisia.kz
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Подразделениями по борьбе с организованной преступностью в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий в Астане задержан активный участник преступной группы, сообщает Polisia.kz.
 

Он подозревается в криминальной разборке по переделу сфер влияния в охранной деятельности ночных клубов столицы в апреле текущего года, где два человека получили огнестрельные дробовые ранения", - говорится в сообщении.

 
Кроме того, в рамках другого уголовного дела задержаны лидер преступной группы, а также криминальный "авторитет", которые подозреваются в совершении мошенничества в особо крупном размере.

 

Фигуранты обещали покровительство, а также разрешение имущественного спора среди бизнесменов Акмолинской области и убедили оформить как оплату на своих родственников недвижимое имущество - два дома и два коттеджа на территории региона на сумму более 150 млн тенге", - уточнили в полиции.

 
По обоим уголовным делам досудебное расследование продолжается. Все задержанные водворены в изолятор временного содержания, проводится проверка на их причастность к другим преступлениям.
 

Более 500 млн тенге потратили чиновники в казино: АФМ провело проверку

24.11.2022, 19:33 32071
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга в СЦК директор департамента кадровой работы Агентства по финансовому мониторингу Нурлан Адалиев рассказал о результатах внутреннего расследования по итогам проверки прокуратуры Алматинской области, согласно которым 305 чиновников проиграли 507 млн тенге
 

Действительно, ряд сотрудников был отмечен в указанном обзоре. По всем данным фактам проведены служебные расследования. Четыре сотрудника находились там в связи со служебной деятельностью. Как вы знаете, это предусмотрено законом. Мы провели соответствующее расследование. По двум сотрудникам факты подтвердились. Эти сотрудники привлечены к строгой дисциплинарной ответственности в виде предупреждения о неполном служебном соответствии", - сказал Нурлан Адалиев.

 
Что касается других фактов по сотрудникам АФМ, по словам Нурлана Адалиева, на момент посещения и проверки остальные сотрудники уже не работали в Агентстве по финансовому мониторингу.
 
Напомним, в начале ноября в соцсетях распространилась информация, что казахстанские госслужащие потратили в казино Алматинской области более 500 млн тенге. В прокуратуре региона подтвердили информацию, уточнив, что проверка установила 305 чиновников, которые в совокупности потратили в азартных играх 507 млн тенге.
 

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