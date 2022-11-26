В Казахстане за перевозку крупной партии наркотиков задержан лидер ОПГ

Атырау. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Транспортными полицейскими за перевозку крупной партии наркотиков задержан 49-летний житель города Атырау, который является лидером организованной преступной группы, - Транспортными полицейскими за перевозку крупной партии наркотиков задержан 49-летний житель города Атырау, который является лидером организованной преступной группы, сообщает Polisia.kz.

В ходе проведения оперативных мероприятий задержаны мужчина и две женщины, которые организовали перевозку крупной партии наркотиков железнодорожным транспортом из Алматы до Атырау. При этом все три соучастника преступления ранее судимы по различным статьям, более того, 49-летний мужчина, житель города Атырау, является лидером ОПГ", - проинформировали в полиции.

Также транспортными полицейскими задержаны перевозчики и получатель крупной партии наркотиков.

Установлено, что изъятое вещество является гашишем в особо крупном размере, общим весом 327 граммов.

По данному факту проведено досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса РК (Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, в особо крупном размере) и материал был направлен в суд.

Приговором Мугалжарского районного суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 6 лет в колонии строгого режима.



