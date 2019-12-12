Санкт-Петербург. 11 декабря. Kazakhstan Today - В Санкт-Петербурге вынесли приговор по делу о теракте в метро в апреле 2017 года, при котором погиб казахстанский студент, передает Kazakhstan Today.

Второй западный окружной военный суд признал Аброра Азимова виновным в финансировании теракта в метро Петербурга 3 апреля 2017 года и приговорил к пожизненному заключению, пишет ТАСС

Назначить Азимову Аброру наказание в виде пожизненного срока заключения", - сказал судья Андрей Морозов.

Остальные фигуранты получили тюремные сроки от 19 до 28 лет.

Назначить Азимову Акраму (брату Аброра Азимова. - Прим. ТАСС) наказание в виде 28 лет колонии строгого режима", - сказал судья Андрей Морозов.

Кроме этого, Мухамадюсуп Эрматов приговорен к 28 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Ибрагим Эрматов - к 27 годам колонии строгого режима, для Шохисты Каримовой назначено наказание в виде 20 лет колонии общего режима. Содика Ортикова приговорили к 22 годам колонии строгого режима, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Дилмурада Муидинова и Азамжона Махмудова - к 20 годам, Сейфуллу Хакимова и Бахрама Эргашева - к 19 годам колонии строгого режима.

Все осужденные также оштрафованы. Согласно решению суда, Аброр Азимов обязан выплатить штраф 800 тыс. рублей, Акрам Азимов - 700 тыс. рублей, Ортиков, Каримова, Мирзаалимов, Махмудов, Хакимов, Эргашев и Муидинов - по 500 тыс. рублей, а Эрматовы - по 600 тыс. рублей.

Суд также удовлетворил гражданский иск метрополитена Петербурга к осужденным на сумму около 695 тыс. рублей.

Адвокаты осужденных намерены обжаловать приговор.

Напомним, взрыв в вагоне метро на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошёл 3 апреля 2017 года, около 14.40 (мск). Кроме того, на станции метро "Площадь Восстания" было обнаружено взрывное устройство, оснащённое поражающими элементами. При взрыве погибли 15 человек, пострадали более 100. Среди погибших оказался и казахстанский студент Максим Арышев.

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