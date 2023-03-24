В Шахтинске полиция применила оружие во время массовой драки  

В течение четырех лет излишние начисления переводились на карточки своих доверенных лиц, которые их обналичивали и передавали злоумышленнику

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Алматы. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Раскрыты признаки преступной схемы хищения денежных средств в особо крупном размере в Алматинском отделении ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки", - Раскрыты признаки преступной схемы хищения денежных средств в особо крупном размере в Алматинском отделении ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки", сообщает Главная транспортная прокуратура.





По версии следствия, махинация стала возможной ввиду отсутствия интеграции между программой SAP HRP для расчета заработной платы и интернет-банкингом предприятия, в связи с чем бухгалтерия имела возможность по-своему закладывать нужные цифры по оплате работникам.





В течение четырех лет излишние начисления переводились на карточки своих доверенных лиц, которые их обналичивали и передавали злоумышленнику. На сегодня обвиняемое лицо предано суду. Ранее за совершение аналогичного преступления в этом же предприятии в январе 2023 года судом осуждена ведущий бухгалтер, которая похитила более 80 млн тенге", - рассказали в ведомстве.





Отмечается, что ежегодные аудиторские и ревизионные проверки не выявляли все эти недостачи. Для дачи им правовой оценки инициировано соответствующее досудебное расследование.





Также выяснилось, что бухгалтерская программа SAP HRP действует на многих предприятиях АО "НК "КТЖ".





Для установления заслона подобным хищениям транспортной прокуратурой в адрес национального оператора внесено представление о пересмотре действующей системы оплаты труда, оцифровке ключевых действий сотрудников бухгалтерии и привлечении к ответственности виновных должностных лиц за ненадлежащую организацию работы в данной сфере.