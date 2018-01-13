В Шымкенте ограблено отделение МФО

Шымкент. 13 января. Kazakhstan Today - В Шымкенте около семи часов вечера 12 января неизвестный ограбил отделение МФО по улице Толе би, передает Kazakhstan Today.

Неизвестный ворвался в отделение микрокредитной организации и, угрожая оружием, забрал все имеющиеся в кассе деньги. По инсайдерской информации, грабитель угрожал пистолетом и забрал из кассы 334 тыс. тенге. К счастью, никто из работников организации не пострадал, пишет Otyrar.KZ .

Отмечается, что ограблению подверглось отделение известной микрокредитной компании, которая начала работать на рынке Казахстана в 2014 году и в короткий срок зарекомендовавшая себя как успешный кредитор. Финансисты изменили свой фирменный стиль в 2017 году. Специализацией компании остается микрокредитование.

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