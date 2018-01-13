Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
13 января 2018
  • 21
  • :
  • 31
Все области
-6º Туман
днем 3º    ночью -2º
17:00
.
Aнонс

В Шымкенте ограблено отделение МФО13.01.2018
Криминал  16:06

Шымкент. 13 января. Kazakhstan Today - В Шымкенте около семи часов вечера 12 января неизвестный ограбил отделение МФО по улице Толе би, передает Kazakhstan Today.

Неизвестный ворвался в отделение микрокредитной организации и, угрожая оружием, забрал все имеющиеся в кассе деньги. По инсайдерской информации, грабитель угрожал пистолетом и забрал из кассы 334 тыс. тенге. К счастью, никто из работников организации не пострадал, пишет Otyrar.KZ.

Отмечается, что ограблению подверглось отделение известной микрокредитной компании, которая начала работать на рынке Казахстана в 2014 году и в короткий срок зарекомендовавшая себя как успешный кредитор. Финансисты изменили свой фирменный стиль в 2017 году. Специализацией компании остается микрокредитование.
Просмотров: 2627
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   криминал
13.01.2018   16:06
В Шымкенте ограблено отделение МФО
13.01.2018   10:31
1
Полиция Алматы просит опознать подозреваемых в мошенничестве
12.01.2018   20:03
Жителя Жамбылской области задержали с четырьмя мешками марихуаны
12.01.2018   19:21
Фото: http://alau.kz
Ранившая 13-летнюю дочь ножом жительница Костаная арестована
12.01.2018   17:59
Руководитель филиала банка в Шымкенте разыскивается по подозрению в крупном мошенничестве
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today