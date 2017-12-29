В Шымкенте в реке обнаружено тело младенца

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В Шымкенте в реке обнаружено тело младенца28.12.2017
Криминал  17:54

Шымкент. 28 декабря. Kazakhstan Today - В Шымкенте работники коммунального предприятия "Турмыс" во время очистки от мусора решетки на реке Кошкарата обнаружили тело маленькой девочки, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил сотрудник предприятия, 27 декабря, примерно в 14.30, они наткнулись на застрявшее в решетке бездыханное тело малышки. Рабочие немедленно вызвали полицию, сообщает tvk-uko.kz.

"Мы багром очищали решетку на реке близ моста по проспекту Республики. Обнаружили грудного ребенка... Девочка была совершенно без одежды. Я сообщил бригадиру, а он позвонил в полицию", - рассказал очевидец.

Как выяснили эксперты, найденное тело принадлежит девочке ростом всего 36 сантиметров и весом 690 граммов, не имеет признаков насильственной смерти. Дело зарегистрировано в ЕРДР Аль-Фарабийского района по факту обнаружения тела, рассказала руководитель управления ДВД ЮКО Салтанат Каракозова.
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