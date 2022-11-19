В СКО браконьеры незаконно убили пять сибирских косуль

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Петропавловск. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Амангельдинское Есильского района при разделке туш диких животных без сопроводительных документов полицейскими были задержаны жители Северо-Казахстанской области 1964, 1956, 1976, 1977, 1983 годов рождения.
С места происшествия изъято 5 разделанных туш сибирских косуль, 5 единиц огнестрельного оружия, сообщает Polisia.kz.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей УК РК "Незаконная охота".
Назначены экспертизы.