В соцсетях распространяется информация о готовящемся теракте в школах Актобе  

Миллион детей, являясь свидетелями насилия, испытывают тот же страх и ужас, что и его родители

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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Каждая третья семья в Казахстане сталкивается с проблемой бытового насилия, сообщила на - Каждая третья семья в Казахстане сталкивается с проблемой бытового насилия, сообщила на брифинге председатель правления объединения юридических лиц "Союз кризисных центров" Зульфия Байсакова.





По словам Зульфии Байсаковой, проблема бытового насилия в стране полностью не решается по причине того, что закон о профилактике бытового насилия и профилактическая работа не на должном уровне.





Практически в каждой третьей семье Казахстана наблюдается один из видов насилия - это физическое, либо психологическое, экономическое, или сексуальное. Каждый шестой ребенок в стране, мы проводили исследование, является свидетелем насилия. То есть 1 млн детей, являясь свидетелями насилия, испытывают тот же страх и ужас, что и его родители. И, к сожалению, у нас на сегодняшний день не разработаны программы по их реабилитации", - рассказала эксперт.





По ее словам, важной проблемой остается развитие кризисных центров, которых в стране не достаточно.





По этому вопросу по стране закрыто всего 15 процентов потребности. Поэтому стоит остро вопрос о необходимости развития кризисных центров по всему Казахстану, и в частности в сельской местности. На наш взгляд, очень важно развивать программы по работе с агрессором, потому что кризисные центры оказывают помощь жертве бытового насилия, а женщина выходит на новый уровень понимания той проблемы, с которой она сталкивается. Ей оказывается всеобъемлющая помощь, после чего она готова вернуться в семью. Но возвращаясь, она видит того же агрессора с теми же принципами, с теми же установками. Поэтому работа по изменению его поведения является актуальной, что и делает сегодня Союз кризисных центров вместе с другими организациями в Казахстане", - добавила Байсакова.





В Алматы функционирует кризисный центр "Жан-Сая", оказывающий помощь жертвам бытового насилия. Как рассказала юрист центра Гулшара Сапарова, в 2023 году в центре нашли поддержку 1980 человек, в 2022 году помощь была оказана 1708 людям.





На основе приведенных цифр и анализа работы центра, а также поступивших звонков на телефон доверия было выявлено несколько потребностей. Одной из них является криминализация домашнего насилия, совершенного в отношении членов семьи и близких, в целях выполнения международных обязательств Республики Казахстан и в качестве члена ООН. Это означает введение в Уголовный кодекс РК отдельной статьи "Домашнее насилие". Оно должно быть в числе статей публичного обвинения", - рассказала Сапарова.





Как подчеркнула спикер, до 2017 года статьи УК РК "Избиение" или "Незначительное телесное повреждение" являлись преступлениями частного обвинения, то есть, если потерпевший не обратится с заявлением, дело не будет возбуждено. Даже если будет возбуждено уголовное дело, оно будет прекращено в случае примирения сторон или же если ущерб будет устранен.





В случаях публичного обвинения уголовное преследование возбуждается следователем или прокурором от имени государства, согласия и инициативы потерпевшей стороны не требуется, примирение не предполагается.





Если у правоохранительных органов есть подозрения, что число обвиняемых будет увеличиваться, то мы рекомендуем использовать обязательные общественные работы, признанные в международной практике и установленные статьей 24 Конституции Республики Казахстан. Кроме того, агрессор обязуется пройти коррекционную программу. Это также гарантирует безопасность потерпевшего со стороны государства", - озвучила юрист.





Учитывая печальную статистику и актуальность проблемы, в кризисном центре поделились рекомендациями по предотвращению бытового насилия:





- обязательно звоните по телефонам 102, 112;





- можно позвонить по телефону доверия 150, мобильному телефону 8 771 450 3 450 или написать в приложении WhatsApp в случае угрозы. Специалисты дают очные и заочные консультации (для этого нужно записаться заранее);





- при приезде сотрудников правоохранительных органов следует рассказать о случившемся подробно, не скрывая деталей. Запомните или запишите имена сотрудников;





- если вам некуда идти, то обратиться за помощью в кризисный центр.





Напомним, в Казахстане в прошлом году от семейно-бытового насилия погибло 69 женщин и 7 детей.





Руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявила, что преступлений в отношении женщин стало больше, при этом они стали более шокирующими и жестокими.





Одно из самых резонансных преступлений произошло в ноябре 2023 года. Бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев до смерти избил свою супругу в собственном ресторане. Он был задержан по делу об убийстве. Президент поручил МВД держать дело об убийстве Салтанат Нукеновой на особом контроле.



