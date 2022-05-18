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В спальном районе Алматы в ходе спецоперации ликвидирован наркопритон

17.05.2022, 11:14 17011
В спальном районе Алматы в ходе спецоперации ликвидирован наркопритон
Фото: Кадр с видео
АЛМАТЫ. 17 МАЯ - В спальном районе Алматы в результате спецоперации ликвидирован наркопритон, который содержала 48-летняя женщина, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы, подозреваемая собирала в своей квартире в микрорайоне Жетысу наркозависимых и поставляла им наркотики, в том числе синтетические.
 

Спецоперация проведена минувшим днем. В момент нашего визита в квартире вместе с гражданкой В. находились еще шестеро, в числе которых одна женщина. При личном досмотре у двух "гостей" нашли наркосодержащие вещества", - сообщил заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы полковник полиции Сагындык Аяганов. 

 
По его словам, в квартире подозреваемой обнаружены и изъяты два свертка с порошкообразными веществами специфического запаха, шприцы, деньги и другой инвентарь, предназначенный для употребления наркотиков. 
 

При этом отмечу, что в период проведения специальных мероприятий преступная деятельность гражданки В. была официально задокументирована: незадолго до разоблачения женщина одному из своих клиентов продала психотропное вещество", - добавил Сагындык Аяганов.

 
Уголовное дело расследуется сразу по двум статьям Уголовного кодекса: части 2 статьи 297 УК РК (по факту незаконного хранения и сбыта наркотических средств и психотропных веществ) и части 1 статьи 302 УК РК (по факту содержания наркопритона). Подозреваемая взята под стражу.

 

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Житель ЗКО изнасиловал жену металлической тростью

17.05.2022, 21:13 8301
УРАЛЬСК. 17 МАЯ - 16 мая в одном из районов ЗКО пьяный сельчанин сначала жестоко избил свою супругу, а потом изнасиловал ее металлической тростью, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Женщину в тяжелом состоянии доставили в районную больницу, где ее экстренно прооперировали, сообщает портал "Мой город".
 
По словам медиков, 39-летняя пострадавшая потеряла много крови. Были порваны сосуды и мышцы заднего прохода, ей предстоит долгая реабилитация. Сегодня ее жизни ничего не угрожает, она переведена из реанимации в палату.
 
Пострадавшая отказалась писать заявление на супруга.
 
Факт подтвердили в департаменте полиции ЗКО. По информации ведомства, начато досудебное расследование по статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", назначены все необходимые экспертизы. Насильник находится под подпиской о невыезде.
 

Заместителя главы Turkistan Invest приговорили к лишению свободы

17.05.2022, 20:50 8971
ТУРКЕСТАН. 17 МАЯ - Приговором Туркестанского городского суда заместитель председателя правления ТОО "Региональное агентство по привлечению инвестиций и развитию экспорта Turkistan Invest" Ахмет Ержанов осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в исправительном учреждении средней безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ахмет Ержанов признан виновным в завладении обманным путем 2 млн тенге руководителей ТОО "Композит Групп Казахстан" Конусова С. и Гомаюмова А. и подстрекательстве последних к даче взятки должностным лицам акимата Туркестанской области за признание ТОО победителем конкурса госзакупок по поставке тракторов, сообщает пресс-служба Антикора.
 
Приговор не вступил в законную силу.
 

Ловили во время запрета: 20 мешков с рыбой изъяли у браконьеров в Аксу

17.05.2022, 18:17 10521
Ловили во время запрета: 20 мешков с рыбой изъяли у браконьеров в Аксу
Фото: Polisia.kz
ПАВЛОДАР. 17 МАЯ - В городе Аксу Павлодарской области задержаны браконьеры, у которых изъято 20 мешков с рыбой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

11 мая сотрудниками полиции города Аксу остановлена автомашина Volkswagen Passat под управлением 60-летнего мужчины. В салоне находились двое мужчин в возрасте 45 лет. При осмотре прицепа автомашины были обнаружены: рыболовные сети, резиновая надувная лодка и 20 мешков с карасем. Правонарушитель привлечен по статье 335, часть 1, УК РК (Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений с причинением значительного ущерба. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY)", - сообщил начальник отдела полиции города Аксу Даулет Молдабаев.

 
За данное преступление предусмотрено наказание вплоть до 3 лет лишения свободы. 
 
В полиции напомнили, что с 15 апреля по 30 мая введен запрет на все виды рыболовства в степных и пресных водоемах Павлодарской области, на реке Иртыш с ее пойменными водоемами. Основная цель акции - пресечение браконьерства в период нереста рыбы, незаконной добычи водных животных, незаконного оборота объектов и продукции.
 

В Атырау оглашен приговор бывшим первому замакима области и начальнику управления строительства

17.05.2022, 13:51 13801
В Атырау оглашен приговор бывшим первому замакима области и начальнику управления строительства
Фото: Depositphotos
АТЫРАУ. 17 МАЯ - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Атырауской области рассмотрено уголовное дело по обвинению бывших заместителя акима Атырауской области Т. и руководителя управления строительства Атырауской области Б., передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Суд признал обоих виновными в покушении на получение взятки и приговорил Т. к 10 годам лишения свободы, Б. - к 5 годам. В приговоре указывается, что их вина в вымогательстве крупной взятки у потерпевшего доказана полностью, сообщает "Ак Жайык".
 
Отбывать наказание они будут в учреждении минимальной безопасности (колонии-поселении).
 
По данным пресс-службы специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области, в июле 2020 года акиматом Атырауской области было принято решение о строительстве больницы в городе Кульсары Жылыойского района. Строительные работы выполнялись ТОО "БКК". 
 

Подсудимый Т., являясь первым заместителем акима области и курируя сферу строительства, встретился с заместителем директора ТОО "БКК" и потребовал взятку в размере 10% от суммы договора. Позже сумма взятки при участии подсудимого Б. (руководителя управления строительства) была оговорена в размере 7% - 185 500 000 тенге. Т. поручил подсудимому Б. забрать денежные средства. После чего Б. получил от потерпевшего взятку в размере 185 730 004 тенге (423 900 долларов США и 5 000 000 тенге). При передаче взятки Б. был задержан сотрудниками Антикоррупционной службы", - говорится в сообщении.

 
Отмечается, что указанные обстоятельства и вина подсудимых подтверждаются признательными показаниями подсудимого Б., показаниями потерпевшего, свидетелей, протоколами осмотра места происшествия, личного обыска, перепиской в мессенджере WhatsApp, видеозаписью с камер наблюдения, результатами использования технических средств для проведения оперативно-розыскных мероприятий в сетях телефонной и беспроводной связи и негласных следственных действий, заключениями экспертиз.
 
Суд признал подсудимого Т. виновным по части 3 статьи 24 и части 4 статьи 366 УК (Покушение на получение взятки лицом, занимающим ответственную государственную должность, путем вымогательства группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), Б. - по части 5 статьи 28, чвсти 3 статьи 24, части 4 статьи 366 УК (Пособничество указанным действиям). 
 
Суд признал отягчающим обстоятельством для Т. нарушение принятой присяги.
 
Оба подсудимых пожизненно лишены права работать на государственной службе.
 
Приговор не вступил в законную силу.
 

Повара крупных ресторанов Алматы торговали наркотиками

17.05.2022, 12:06 16341
Повара крупных ресторанов Алматы торговали наркотиками
Фото: polisia.kz
АЛМАТЫ. 17 МАЯ - В Алматы задержаны повара крупных ресторанов, подозреваемые в продаже наркотиков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Повар одного из элитных ресторанов, гражданин М., 1973 года рождения, был задержан на рабочем месте, после того как нами был произведен оперативный закуп наркотического средства гашиш. При обыске по месту жительства подозреваемого также обнаружили наркотическое средство гашиш в двух спичечных коробках и круглый сверток со спрессованным гашишем", - рассказал заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности ДП города Сагындык Аяганов. 

 
В другом случае наркосбытом промышляла повар - женщина 1980 года рождения. У нее дома в Карасайском районе Алматинской области полицейские обнаружили пакет с порошкообразным веществом. Состав установит судебно-химическая экспертиза. 
 
По обоим фактам зарегистрированы уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", добавили в пресс-службе ДП Алматы.
 

Расследование дела финпирамиды Qnet находится на особом контроле Генпрокуратуры и МВД

17.05.2022, 10:26 18881
Расследование дела финпирамиды Qnet находится на особом контроле Генпрокуратуры и МВД
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 17 МАЯ - В отношении компании Qnet расследуется уголовное дело по статье "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ход расследования находится на особом контроле у руководства Генеральной прокуратуры РК, Министерства внутренних дел, прокуратуры города Алматы и департамента полиции, нами проводятся следственные мероприятия", - сообщил замначальника ДП Алматы Руслан Абдрахманов.

 
Он рассказал, что Qnet не ведет предпринимательскую деятельность согласно требованиям законодательства РК, лицензий и иных разрешительных документов на осуществление банковской и инвестиционной деятельности, а также банковских операции у компании не имеется.
 

Прошу население быть бдительнее и следить за вложением финансовых средств. С заявлением о причинении материального ущерба компанией Qnet в правоохранительные органы обратились уже более 220 человек", - добавил полицейский.


Напомним, один из фигурантов дела находится под домашним арестом.
 

Более тысячи единиц спортивной одежды известных брендов пытались ввезти в Казахстан из Кыргызстана

17.05.2022, 10:03 19501
ТАРАЗ. 17 МАЯ - Уголовное дело по факту незаконного использования товарного знака расследуется в территориальном департаменте Агентства по финансовому мониторингу по Жамбылской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе досмотра фуры на пограничном контроле, следовавшей из Кыргызстана в Казахстан, обнаружено более 1000 единиц спортивной одежды различных брендов, в том числе Рuma, Adidas, Philip Pleein, Reebok, Nike, Jordan, New Balance, Fila, Belanciago, - сообщает пресс-служба АФМ РК.

 
Для определения причастности товара к вышеуказанным брендам и оценки ущерба был привлечен представитель корпорации Рuma ТОО "Юридическая компания ІР Choice". 
 

Согласно заключению эксперта, общая сумма причиненного ущерба по обнаруженному товару составляет свыше 10 миллионов тенге", - добавили в ведомстве.

 

В Атырауской области у браконьеров изъяли более 500 кг осетровых

16.05.2022, 19:46 21036
В Атырауской области у браконьеров изъяли более 500 кг осетровых
Фото: кадр видео
АТЫРАУ. 16 МАЯ - В Атырау в целях защиты осетровых видов рыб, находящихся на грани исчезновения, проводится оперативное мероприятие "Бекіре-2022", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Стражи порядка изъяли во время мероприятия 1 тонну рыбы, в том числе 500 кг осетровых пород, сообщает Polisia.kz.
 
Всего с начала мероприятия выявлено более 210 правонарушений. Ввозбуждено 18 уголовных дел: по статье 335 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов" - 2, статье 339 УК РК "Незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов" - 16.
 

В соответствии с приказом МВД РК с 1 апреля по 31 мая на территории Урало-Каспийского бассейна проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Бекіре-2022". Целью мероприятия является выявление, предупреждение и пресечение незаконного оборота рыбы и рыбной продукции. В ходе мероприятия на республиканских и областных автодорогах (Астраханское, Актюбинское, Уральское и областное Индерское шоссе) и автомобильных дорогах на территории города, на объездных полевых дорогах и на берегах рек Каспийского моря Урал, Кигач функционируют 39 мобильных групп. Кроме того, для пресечения незаконного вылова рыбы, ведется наблюдение 19 камерами видеонаблюдения центра оперативного управления городского управления полиции, расположенного на берегу реки Урал", - сообщил начальник ДП Атырауской области Нурхат Уразбаев.

 
 

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