В спальном районе Алматы в ходе спецоперации ликвидирован наркопритон

УРАЛЬСК. 17 МАЯ - 16 мая в одном из районов ЗКО пьяный сельчанин сначала жестоко избил свою супругу, а потом изнасиловал ее металлической тростью, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Женщину в тяжелом состоянии доставили в районную больницу, где ее экстренно прооперировали, сообщает портал " Мой город ".

По словам медиков, 39-летняя пострадавшая потеряла много крови. Были порваны сосуды и мышцы заднего прохода, ей предстоит долгая реабилитация. Сегодня ее жизни ничего не угрожает, она переведена из реанимации в палату.

Пострадавшая отказалась писать заявление на супруга.

Факт подтвердили в департаменте полиции ЗКО. По информации ведомства, начато досудебное расследование по статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", назначены все необходимые экспертизы. Насильник находится под подпиской о невыезде.