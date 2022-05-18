В спальном районе Алматы в ходе спецоперации ликвидирован наркопритон

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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы, подозреваемая собирала в своей квартире в микрорайоне Жетысу наркозависимых и поставляла им наркотики, в том числе синтетические.
Спецоперация проведена минувшим днем. В момент нашего визита в квартире вместе с гражданкой В. находились еще шестеро, в числе которых одна женщина. При личном досмотре у двух "гостей" нашли наркосодержащие вещества", - сообщил заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы полковник полиции Сагындык Аяганов.
По его словам, в квартире подозреваемой обнаружены и изъяты два свертка с порошкообразными веществами специфического запаха, шприцы, деньги и другой инвентарь, предназначенный для употребления наркотиков.
При этом отмечу, что в период проведения специальных мероприятий преступная деятельность гражданки В. была официально задокументирована: незадолго до разоблачения женщина одному из своих клиентов продала психотропное вещество", - добавил Сагындык Аяганов.
Уголовное дело расследуется сразу по двум статьям Уголовного кодекса: части 2 статьи 297 УК РК (по факту незаконного хранения и сбыта наркотических средств и психотропных веществ) и части 1 статьи 302 УК РК (по факту содержания наркопритона). Подозреваемая взята под стражу.