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В Туркестанской области стреляли в заместителя районного акима24.10.2018
Криминал  09:38

Туркестан. 24 октября. Kazakhstan Today - В Туркестанской области стреляли в заместителя районного акима, передает Kazakhstan Today.

"Неизвестный произвел из травматического оружия выстрел в заместителя районного акима Туркестанской области и скрылся на неизвестной автомашине. Принимаются меры, направленные на задержание преступников", - сообщил официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев.

По его словам, в настоящее время здоровью и жизни замакима ничто не угрожает.

Как пишет портал otyrar.kz, нападение на замакима района Рабигу Бейсебаеву было совершено возле ее дома. Об этом рассказал сын пострадавшей Болат Жаппаров.

"Мне сказали, что возле нашего дома на мать было совершено покушение, и она получила ранение в область головы. Я сразу же посетил маму в больнице. Рану зашили, сейчас ее состояние удовлетворительное. Раньше подобного никогда не случалось", - рассказал он.

Сообщается также, что нападение произошло во время обеденного перерыва. На звук выстрелов вышли люди и спугнули нападавших, рассказывают соседи.

Со слов работников Толебийского акимата, Рабига Бейсебаева работает в должности заместителя акима около 7 лет.

В настоящий момент проводится полиция проводит расследование.
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