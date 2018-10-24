Туркестан. 24 октября. Kazakhstan Today - В Туркестанской области стреляли в заместителя районного акима, передает Kazakhstan Today.
"Неизвестный произвел из травматического оружия выстрел в заместителя районного акима Туркестанской области и скрылся на неизвестной автомашине. Принимаются меры, направленные на задержание преступников", - сообщил официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев.
По его словам, в настоящее время здоровью и жизни замакима ничто не угрожает.
Как пишет портал otyrar.kz
, нападение на замакима района Рабигу Бейсебаеву было совершено возле ее дома. Об этом рассказал сын пострадавшей Болат Жаппаров.
"Мне сказали, что возле нашего дома на мать было совершено покушение, и она получила ранение в область головы. Я сразу же посетил маму в больнице. Рану зашили, сейчас ее состояние удовлетворительное. Раньше подобного никогда не случалось", - рассказал он.
Сообщается также, что нападение произошло во время обеденного перерыва. На звук выстрелов вышли люди и спугнули нападавших, рассказывают соседи.
Со слов работников Толебийского акимата, Рабига Бейсебаева работает в должности заместителя акима около 7 лет.
В настоящий момент проводится полиция проводит расследование.
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